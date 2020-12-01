Бойцы ВСУ в драке на предновогодней пьянке порезали руку сослуживцу – Народная милиция

Военнослужащие ВСУ, отмечая предстоящие новогодние праздники на передовых позициях, в ходе конфликта порезали руку сослуживцу. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Сегодня ночью на позициях 1-го батальона 80-й бригады в районе населенного пункта Станица Луганская произошла массовая драка между военнослужащими. В ходе предварительного разбирательства прибывшим на место происшествия командиром батальона установлено, что четверо военнослужащих начали отмечать новогодние праздники, и после большого употребления спиртных напитков между боевиками произошел конфликт, переросший в драку, в результате которой солдат Романюк получил ножевое ранение руки", - рассказал Филипоненко.

Он добавил, что факт поножовщины и употребления спиртных напитков от вышестоящего командования скрывается.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

31 декабря — Луганск