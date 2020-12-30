В Алчевске подали тепло в 300 жилых домов, еще около сотни домов — без отопления



«По состоянию на 10:00 31 декабря теплоноситель подан в 300 домов Алчевска», — говорится в сообщении.

В результате двух аварий, произошедших утром 27 декабря на магистральных тепловых сетях в Алчевске, без тепла остались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов. Для ликвидации последствий аварий был создан оперативный штаб, в который вошли руководители администрации города, МЧС, Минтопэнерго, МинЖКХ, государственного предприятия «Луганскгаз», ГУП «РСК». Происшествия - 31 декабря 2020 578 Подача теплоносителя возобновилась в 300 жилых домов в Алчевске, где ранее произошли аварии на теплосетях. Об этом сообщили в администрации города.«По состоянию на 10:00 31 декабря теплоноситель подан в 300 домов Алчевска», — говорится в сообщении.В результате двух аварий, произошедших утром 27 декабря на магистральных тепловых сетях в Алчевске, без тепла остались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов. Для ликвидации последствий аварий был создан оперативный штаб, в который вошли руководители администрации города, МЧС, Минтопэнерго, МинЖКХ, государственного предприятия «Луганскгаз», ГУП «РСК». Происшествия - 31 декабря 2020 578

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