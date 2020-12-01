ВСП задержала 16 дезертиров ВСУ, решивших отметить новый год дома – Народная милиция

Сотрудники украинской военной службы правопорядка (ВСП), начиная с 26 декабря, задержали 16 бойцов одной из бригад ВСУ, дезертировавших из зоны проведения так называемой операции объединенных сил" ("ООС"), чтобы отметить новый год дома. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что в подразделениях 14-й бригады ВСУ "в связи с предельно неудовлетворительной ситуацией с укомплектованностью подразделения командование бригады отменило отпуска личного состава, спланированные на период с декабря по февраль".

"Это вызвало негодование среди военнослужащих соединения. В связи с этим всё чаще стали отмечаться случаи самовольного оставления частей военнослужащими, наплевавшими на решение командования и решившими самостоятельно добраться к новому году до своих семей. Так, с 26 декабря военной службой правопорядка задержаны 16 военнослужащих 14-й бригады, которые на поездах, на попутных автомобилях, а также рейсовыми автобусами пытались покинуть зону "ООС", - проинформировал представитель оборонного ведомства Республики.

Он уточнил, что о "фактах самовольного оставления части командир бригады (полковник Сергей) Войченко в вышестоящий штаб не докладывал".

Ранее Филипоненко сообщал, что командующий оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" приказал в период новогодних праздников проверить наличие военнослужащих в подразделениях, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"), из-за участившихся случаев дезертирства.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что более 250 бойцов ВСУ дезертировали из зоны "ООС" в 2020 году.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

31 декабря — Луганск