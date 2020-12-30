Плоды русофобии созрели: крупнейшие налогоплательщики Латвии уходят из страны

Три из десяти крупнейших компаний Латвии по обороту в 2019 году являются «дочками» российских промышленных гигантов. Об этом свидетельствуют данные «Годового обзора латвийского бизнеса 2020», подготовленного информационным агентством LETA и сайтом Firmas.lv. Но связи со «страной-агрессором» — не единственное, что объединяет эти предприятия. Все они собираются полностью или частично сворачивать бизнес в прибалтийской республике. Это значит, что совокупный оборот латвийского бизнеса в последующие годы будет уменьшаться.Компании с ведущим участием российского капитала давно и прочно заняли места в списке крупнейших предприятий Латвии. В этом плане составители очередного обзора не сообщили ничего нового.Пальму первенства с годовым оборотом в 1,91 миллиарда евро по-прежнему удерживает оптовый торговец минеральными удобрениями Uralkali Trading — «дочка» российского «Уралкалия».А могло ли быть иначе? В первую тройку вошли также Rimi Latvija (917,2 миллиона евро) и Maxima Latvija (836,7 миллиона евро). Даже если сложить их оборот, до лидера рейтинга они не дотянут. Uralkali Trading был и остается недосягаемым для своих преследователей.Факт сам по себе весьма показательный.Как так получилось, что в гордой прибалтийской республике «окопался» капитал «страны-агрессора»?Ведь «Уралкалий», с точки зрения латвийского руководства, явно стоило бы причислить к угрозам национальной безопасности. Достаточно вспомнить, что председателем совета директоров этой компании является Сергей Чемезов — человек из ближайшего окружения Владимира Путина. С будущим хозяином Кремля он познакомился еще в 1980-е годы в ГДР, затем работал на руководящих должностях в администрации президента РФ, стал членом бюро Высшего совета партии «Единая Россия», возглавил «Ростех».Кроме того, в 2014 году Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против Чемезова. «Уралкалий» видел в этом риски для своей деятельности.А вот натренированные на поиск «российской угрозы» спецслужбы Латвии так и не обратили внимание на то, что годовые обороты Uralkali Trading в разгар санкционной войны с Россией достигали 2 миллиардов евро.Вспоминаются недавние задержания русскоязычных журналистов, которые сотрудничали с изданиями Sputnik и Baltnews. Латвийские правоохранители уличают их в нарушении режима санкций, поскольку гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев попал в «черный список» США и Евросоюза. Как и Чемезов.Но к руководству Uralkali Trading с обысками почему-то никто не приходит.И латвийские «патриоты» не бьют тревогу, глядя на ежегодные бизнес-обзоры. Нет, главный источник опасности — внештатные корреспонденты российских СМИ!На четвертом месте по размеру оборота (699,6 миллиона евро) разместилась компания Severstal Distribution — «дочка» российской «Северстали». Ее контролирует олигарх Алексей Мордашов, которого в 2017 году стал самым богатым человеком России по версии Bloomberg. Санкционная война и его не обошла стороной. В 2018 году Управление по контролю над иностранными активами США ввело ограничения против акционерного общества «Силовые машины», которым владеет Мордашов.Шестое место рейтинг с оборотом 529,4 миллиона евро занимает Uralchem Trading — предприятие группы «Уралхим», еще одного гиганта из числа производителей удобрений.Соответственно, эти же компании представляют Латвию в списке крупнейших компаний стран Балтии (4, 22 и 35 места), а также топ-500 Центральной и Восточной Европы (94, 333 и 473 места).Помимо связей со «страной-агрессором», есть у них еще одна отличительная черта: и Uralkali Trading, и Severstal Distribution, и Uralchem Trading планируют сворачивать деловую активность в Латвии.Аналитический портал RuBaltic.Ru уже писал, что как раз в 2019 году и «Уралкалий», и «Уралхим» заявили о планах переноса перевалки грузов из Прибалтики в порты Ленинградской области. Для этого логистический оператор «Ультрамар» возводит в Усть-Луге самый большой в России терминал по перевалке минеральных удобрений. Контракт с «Уралхимом» уже подписан.«После завершения строительства и получения всех необходимых разрешений к концу 2021 года общий дополнительный объем перевалки грузов компании "Уралхим" в отечественных портах может составить до 2 миллионов тонн в год. При этом будет достигнута дополнительная эффективность логистических операций при перевалке наших внешнеторговых грузов», — отмечал генеральный директор ООО «Уралхим-Транс» Всеволод Ковшов.С «Уралкалием» пока подписан только меморандум. «Когда они более четко будут понимать дату выхода новых объемов, мы зафиксируемся на тех условиях, которые согласовали», — сказал по этому поводу генеральный директор «Ультрамара» Андрей Бонч-Бруевич. По его словам, общая мощность терминала составит порядка 12 миллионов тонн в год, с «Уралкалием» — 15 миллионов, а в перспективе ее можно увеличить еще на 10 миллионов. Так в Усть-Луге появится крупнейший на постсоветском пространстве хаб по перевалке удобрений.Примечательно, что в этом месяце «Уралхим» закрыл сделку по приобретению акций «Уралкалия».Теперь миллиардер Дмитрий Мазепин имеет контрольные пакеты в обеих компаниях. Возобновились разговоры об их объединении. Представитель Мазепина Ринат Гизатулин заявил, что «Уралкалий» и «Уралхим» начнут работать под руководством общей управляющей формы, но потом сам Мазепин опроверг его слова.В любом случае, теперь речь идет лишь о стратегии развития двух предприятий, которые являются частью одной бизнес-империи. Поэтому по принципиальным вопросам их менеджмент не может занимать противоположные позиции. Один из таких вопросов — переориентация российских грузов на порты Ленинградской области. Трудно представить, что «Уралхим» под началом Мазепина будет уходить из Латвии, а «Уралкалий» предпочтет остаться.Из «большой тройки» российского бизнеса только «Северсталь» не хочет добровольно уходить из Латвии. Но ее менеджмент предвосхищает сворачивание производства по объективным причинам.«Государство не видит в себе партнера национального бизнеса, — рассказывал председатель правления Severstal Distribution Андрей Алексеев. — Повышаются налоги, вводятся новые пошлины, дорожает электроэнергия — промышленное производство в Латвии становится невыгодным. Пройдет еще немного времени, и налогами будет некого облагать, ну разве что чиновников, инвалидов, пенсионеров и безработных. Бизнес вынужден переносить производство продукции в другие страны».Едва ли другие компании смогут восполнить пробел после ухода из Латвии «Уралхима», «Уралкалия» и «Северстали». Зато представители так называемых латышских партий в Сейме смогут вздохнуть с облегчением: «грязные» деньги кремлевских олигархов больше не будут стимулировать экономику их страны.Алексей Ильяшевич