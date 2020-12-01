Сколько стоит передать посылку в Луганск или Донецк



«Меня за тещину карточку банковскую 4 часа допрашивали. Так что возьмите и провезите чужие документы. Не дай бог найдут, нагрузят так, что мало не покажется. Я даже за деньги не беру. На четырех таможнях так отдерут, что и денег не захочется. Да и с той тысячи если останется 200 гривен, то считай джек-пот сорвал», — рассказывает один из перевозчиков.





«У меня подруга выезжала из Донецка в Мариуполь. Везла мужа аттестат. Содрали 1000 гривен, а она мужу своему везла», — вспоминает переселенка Алина.





«Вы думаете бесплатно их кто-то будет вести, 4 таможни проехать и на каждой таможни дай денег, вы думаете на таможне по 10 гривен отдают, посылки сейчас очень дорогое удовольствие. Я категорически их не беру!» — объясняет одна из перевозчиц.

