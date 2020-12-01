Сколько стоит передать посылку в Луганск или Донецк
С лета 2014 года ни «Укрпочта», ни «Новая почта» посылки на неподконтрольный Донбасс не доставляют. 6 лет переселенцы выкручивались как могли: договаривались с курьерами или перевозчиками, чтобы отправить посылку на имя посредников, а те уже довозили ее до адресата. Весной 2020 года с началом карантина задача усложнилась, а стоимость доставки стала для многих неподъемной. Теперь основной трафик «посылок» идет через «перевозов» — водителей, которые везут пассажиров через территорию России. Ехать приходится через четыре «таможни», одна из которых — «республиканская». Об этом пишет «Реальная газета«.
Тысяча гривен за спортивную сумку
Перевозчиков, согласных взять с собой посылку и привезти ее на неподконтрольную территорию, находят по совету знакомых или в социальных сетях. Ежедневно в онлайн-сообществах переселенцев кто-то ищет «добросовестного человека», который бы отвез из Киева (Харькова, Кривого Рога, Днепра и т.д.) «небольшую посылочку» за «адекватную цену». Откликаются на такие сообщения как обычные украинцы, которые едут в Луганск или Донецк, так и «профессиональные» перевозчики.
Уровень «адекватности» стоимости услуги варьируется от 100 до 1000 гривен за килограмм. Но везде есть свои нюансы.
Например, переселенцу Максиму доставка роутера и планшета в Донецк обошлась в 300 гривен. А вот переселенке Наталье лекарство, которого нет в Донецке, предложили провезти за тысячу гривен. Женщина отказалась, и лекарство передал обыкновенный пассажир, который потом отказался от любого вознаграждения. А лекарство другой переселенки «перевоз» согласился везти за почти половину стоимости — 4 тысячи гривен.
Те, кто уже пользовался услугами курьеров-перевозчиков озвучивают суммы за их услуги. Разница в ценах впечатляющая. Чаще всего, берут 25% от стоимости товара, но далеко не всегда. Так, тысячу гривен пришлось отдать за небольшую спортивную сумку. Коробочку с 50 пластинками для глюкометра — за 200 гривен. А 3 килограмма лекарств, включая антибиотики, одной переселенке из Харькова удалось передать в Донецк за 500 гривен. За несколько баночек витаминов для мамы в Донецк попросили 1500 гривен и объяснили, что такие товары пропускают неохотно. За транспортировку аквариума запросили 300 евро. В его итоге владелица от идеи с перевозкой отказалась и на новом месте купила другой за меньшую сумму.
В Луганск отправить «посылку» выйдет не дешевле. Местные жители рассказали, что в последнее время им приходилось платить по 150-200 гривен за килограмм или за маленький сверток с лекарствами. Одна из перевозчиц на правах анонимности рассказала журналистам, что сейчас мало кто готов везти посылку через пункт пропуска «Станица Луганская» — там запретили провозить «передачи», а сумки тщательно досматривают. В ЛНР разрешается каждому человеку пересекать пункт пропуска только раз в месяц, а на подконтрольной территории всех обязывают сдавать тест на коронавирус. «Курьеры» не успевают «одним днем» привезти посылки, поэтому остаются на ночь в Станице Луганской. Расходы на этот «квест» включают в стоимость доставки, поэтому сейчас привезти «посылку» через «Станицу Луганскую» и территорию России стоит одинаково.
В социальных сетях рассказывают, что им не раз удавалось передавать посылки по цене 100 гривен за килограмм. Такую сумму многие считают адекватной и недоумевают, почему у некоторых курьеров цены больше в 10 раз.
Документы в зоне риска
«Перевозы» намекают, что львиная доля стоимости доставки идет на «решение вопросов» на таможнях.
Перевозчики рассказывают, что на таможне придираются ко всему, но в первую очередь спрашивают, нет ли карточек, оформленных на чужое имя. Их перевозить категорически нельзя из-за схем по «обналичиванию» пенсий. Под санкции попадают даже те, кто везет карточку родственника.
«Меня за тещину карточку банковскую 4 часа допрашивали. Так что возьмите и провезите чужие документы. Не дай бог найдут, нагрузят так, что мало не покажется. Я даже за деньги не беру. На четырех таможнях так отдерут, что и денег не захочется. Да и с той тысячи если останется 200 гривен, то считай джек-пот сорвал», — рассказывает один из перевозчиков.
По словам некоторых путешественников, им удавалось провезти банковские карты в белье. На этот счет перевозчики говорят, что такие случаи — это просто везение. Вдобавок водителей автобусов проверяют тщательнее и охотнее находят у них «запрещенку». «Решить» такой вопрос, по словам перевозчиков, стоит намного дороже.
Также придирчиво относятся к любым документам, оформленным не на имя путешественника. За перевозку настолько «рискованного» груза просят соответствующую плату: от 500 до 3 000 гривен. Попадаться таможенникам с чужими документами опасно и затратно.
«У меня подруга выезжала из Донецка в Мариуполь. Везла мужа аттестат. Содрали 1000 гривен, а она мужу своему везла», — вспоминает переселенка Алина.
Поэтому «курьеры» либо сразу отказываются везти любые документы, либо просят за доставку максимальные суммы.
«Мы рискуем»
Перевозчики объясняют, что сначала им приходится собрать посылки в исходной точке отправления: проехаться по городу и забрать их у людей и на отделениях почты. Потом нужно пройти таможни: украинскую, российскую, еще одну российскую после проезда по территории РФ и, наконец, «таможню» «ЛНР» или «ДНР». После этого нужно снова развезти посылки адресатам или встретиться с ними в уговоренном месте.
Но и это еще не все. На таможне водителя могут попросить открыть все пакеты и сумки и доказать, что в них нет ничего запрещенного к провозу. На досмотр «посылки» несет водитель, потому что далеко не всегда достаточно просто открыть багажник. Потом все передачи снова запаковываются... до проезда через следующую таможню.
«Вы думаете бесплатно их кто-то будет вести, 4 таможни проехать и на каждой таможни дай денег, вы думаете на таможне по 10 гривен отдают, посылки сейчас очень дорогое удовольствие. Я категорически их не беру!» — объясняет одна из перевозчиц.
Правда, некоторые «перевозы» идут на хитрость и заявляют на таможне, что посылки — это их личные вещи. Они идут на ухищрения и доказывают, что женские куртки разного размера и мужские ботинки на разную ногу — это все их собственность.
В социальных сетях объясняют: «перевозу делиться надо», чтобы его пропустили. Поэтому за провоз просят настолько много.
Еще одна недовольная сторона — это пассажиры, которые пытаются проехать на оккупированную территорию. Они жалуются, что из-за «посылок» в салоне негде ставить свои сумки, а из-за проверок «передач» на таможне приходится стоять по нескольку часов. Интересно, что самих пассажиров, по их словам, а также водителей, которые едут своими авто как частные лица, багаж проверяют быстро и к содержимому сумок не придираются.
Пока украинцы лишены возможности легально отправить посылку в неподконтрольные города или поехать туда лично, в роли посредника продолжает находиться Россия. Школа выживания - Сегодня, 14:00 22
Тысяча гривен за спортивную сумку
Перевозчиков, согласных взять с собой посылку и привезти ее на неподконтрольную территорию, находят по совету знакомых или в социальных сетях. Ежедневно в онлайн-сообществах переселенцев кто-то ищет «добросовестного человека», который бы отвез из Киева (Харькова, Кривого Рога, Днепра и т.д.) «небольшую посылочку» за «адекватную цену». Откликаются на такие сообщения как обычные украинцы, которые едут в Луганск или Донецк, так и «профессиональные» перевозчики.
Уровень «адекватности» стоимости услуги варьируется от 100 до 1000 гривен за килограмм. Но везде есть свои нюансы.
Например, переселенцу Максиму доставка роутера и планшета в Донецк обошлась в 300 гривен. А вот переселенке Наталье лекарство, которого нет в Донецке, предложили провезти за тысячу гривен. Женщина отказалась, и лекарство передал обыкновенный пассажир, который потом отказался от любого вознаграждения. А лекарство другой переселенки «перевоз» согласился везти за почти половину стоимости — 4 тысячи гривен.
Те, кто уже пользовался услугами курьеров-перевозчиков озвучивают суммы за их услуги. Разница в ценах впечатляющая. Чаще всего, берут 25% от стоимости товара, но далеко не всегда. Так, тысячу гривен пришлось отдать за небольшую спортивную сумку. Коробочку с 50 пластинками для глюкометра — за 200 гривен. А 3 килограмма лекарств, включая антибиотики, одной переселенке из Харькова удалось передать в Донецк за 500 гривен. За несколько баночек витаминов для мамы в Донецк попросили 1500 гривен и объяснили, что такие товары пропускают неохотно. За транспортировку аквариума запросили 300 евро. В его итоге владелица от идеи с перевозкой отказалась и на новом месте купила другой за меньшую сумму.
В Луганск отправить «посылку» выйдет не дешевле. Местные жители рассказали, что в последнее время им приходилось платить по 150-200 гривен за килограмм или за маленький сверток с лекарствами. Одна из перевозчиц на правах анонимности рассказала журналистам, что сейчас мало кто готов везти посылку через пункт пропуска «Станица Луганская» — там запретили провозить «передачи», а сумки тщательно досматривают. В ЛНР разрешается каждому человеку пересекать пункт пропуска только раз в месяц, а на подконтрольной территории всех обязывают сдавать тест на коронавирус. «Курьеры» не успевают «одним днем» привезти посылки, поэтому остаются на ночь в Станице Луганской. Расходы на этот «квест» включают в стоимость доставки, поэтому сейчас привезти «посылку» через «Станицу Луганскую» и территорию России стоит одинаково.
В социальных сетях рассказывают, что им не раз удавалось передавать посылки по цене 100 гривен за килограмм. Такую сумму многие считают адекватной и недоумевают, почему у некоторых курьеров цены больше в 10 раз.
Документы в зоне риска
«Перевозы» намекают, что львиная доля стоимости доставки идет на «решение вопросов» на таможнях.
Перевозчики рассказывают, что на таможне придираются ко всему, но в первую очередь спрашивают, нет ли карточек, оформленных на чужое имя. Их перевозить категорически нельзя из-за схем по «обналичиванию» пенсий. Под санкции попадают даже те, кто везет карточку родственника.
«Меня за тещину карточку банковскую 4 часа допрашивали. Так что возьмите и провезите чужие документы. Не дай бог найдут, нагрузят так, что мало не покажется. Я даже за деньги не беру. На четырех таможнях так отдерут, что и денег не захочется. Да и с той тысячи если останется 200 гривен, то считай джек-пот сорвал», — рассказывает один из перевозчиков.
По словам некоторых путешественников, им удавалось провезти банковские карты в белье. На этот счет перевозчики говорят, что такие случаи — это просто везение. Вдобавок водителей автобусов проверяют тщательнее и охотнее находят у них «запрещенку». «Решить» такой вопрос, по словам перевозчиков, стоит намного дороже.
Также придирчиво относятся к любым документам, оформленным не на имя путешественника. За перевозку настолько «рискованного» груза просят соответствующую плату: от 500 до 3 000 гривен. Попадаться таможенникам с чужими документами опасно и затратно.
«У меня подруга выезжала из Донецка в Мариуполь. Везла мужа аттестат. Содрали 1000 гривен, а она мужу своему везла», — вспоминает переселенка Алина.
Поэтому «курьеры» либо сразу отказываются везти любые документы, либо просят за доставку максимальные суммы.
«Мы рискуем»
Перевозчики объясняют, что сначала им приходится собрать посылки в исходной точке отправления: проехаться по городу и забрать их у людей и на отделениях почты. Потом нужно пройти таможни: украинскую, российскую, еще одну российскую после проезда по территории РФ и, наконец, «таможню» «ЛНР» или «ДНР». После этого нужно снова развезти посылки адресатам или встретиться с ними в уговоренном месте.
Но и это еще не все. На таможне водителя могут попросить открыть все пакеты и сумки и доказать, что в них нет ничего запрещенного к провозу. На досмотр «посылки» несет водитель, потому что далеко не всегда достаточно просто открыть багажник. Потом все передачи снова запаковываются... до проезда через следующую таможню.
«Вы думаете бесплатно их кто-то будет вести, 4 таможни проехать и на каждой таможни дай денег, вы думаете на таможне по 10 гривен отдают, посылки сейчас очень дорогое удовольствие. Я категорически их не беру!» — объясняет одна из перевозчиц.
Правда, некоторые «перевозы» идут на хитрость и заявляют на таможне, что посылки — это их личные вещи. Они идут на ухищрения и доказывают, что женские куртки разного размера и мужские ботинки на разную ногу — это все их собственность.
В социальных сетях объясняют: «перевозу делиться надо», чтобы его пропустили. Поэтому за провоз просят настолько много.
Еще одна недовольная сторона — это пассажиры, которые пытаются проехать на оккупированную территорию. Они жалуются, что из-за «посылок» в салоне негде ставить свои сумки, а из-за проверок «передач» на таможне приходится стоять по нескольку часов. Интересно, что самих пассажиров, по их словам, а также водителей, которые едут своими авто как частные лица, багаж проверяют быстро и к содержимому сумок не придираются.
Пока украинцы лишены возможности легально отправить посылку в неподконтрольные города или поехать туда лично, в роли посредника продолжает находиться Россия. Школа выживания - Сегодня, 14:00 22
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