Конституционный тупик

В минувший вторник президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей на два месяца главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Формально поводом для отстранения Тупицкого от должности являются возбужденные в его отношении уголовные дела.Председателя Конституционного Суда подозревают в подкупе свидетеля, а также во введении суд в заблуждение. По информации СМИ, дело против Тупицкого касается Зуевского энергомеханического завода, который находится на «оккупированной территории» Донбасса.История давняя, и никому не интересная. Тупицкий вряд ли стал бы фигурантом уголовного дела, если бы не его позиция по вопросу, связанному с электронными декларациями. Конституционный суд Украины отменил электронное декларирование доходов чиновниками, Верховная Рада действие практически всех отмененных норм восстановила, хоть и в несколько урезанном виде, но глобальна угроза того, что суд снова примет какое-то спорное решение, не устранена. Учитывая тот факт, что европейские партнеры посчитали подобное решение КС проявлением нежелания продолжать борьбу с коррупцией и пообещали прекратить финансовую поддержку Украины, для Зеленского вопрос с «приручением» Конституционного суда сейчас стоит очень остро. В общем, вопрос чисто политический.Тупицкий, нужно отдать ему должное, на выпад президента Украины не отреагировал, и назвал его указ «юридически ничтожным», а канцелярия Конституционного суда даже разместила на сайте ведомства соответствующее заявление."Выдав указ № 607/2020 от 29 декабря 2020 года, президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий, – говорится в заявлении. – А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", а президент Украины – немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года".Также в пресс-службе КС Украины заявили, что Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи Конституционного суда.Действительно, Конституционный суд Украины – система весьма сложная, и вот так вот снять одним единоличным решением президента страны целого руководителя КС – попросту невозможно. Нормативная база выстроена таким образом, чтобы судьи Конституционного суда были полностью независимы от любой власти – как исполнительной, так и законодательной, что, в свою очередь, позволит им работать, не боясь некого давления извне. Но Зеленский все же попробовал.После того как указ президента Украины подвергся открытой критике, критике даже не от Тупицкого, а от системы, именуемой Конституционный суд Украины, Офис президента Украины просто не смог не ответить.Заявление Конституционного суда Украины касательно отстранения главы суда Александра Тупицкого является попыткой ввести в заблуждение общество, а с точки зрения закона является "юридически ничтожным". Именно таким образом парировали на заявление КС в Офисе президента Украины. В общем, на «юридически ничтожный» указ президента Конституционный суд ответил «юридически ничтожным» заявлением."Размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ. Соответственно, любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, являются юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда", – подчеркивают в Офисе президента.В общем, непереводимая игра слов на местном диалекте. Данный спор все же нужно рассматривать не как противостояние двух систем, а как банальное доказательство того, что Зеленский отнюдь не является человеком, наделенным всей полнотой власти в стране. И демонстративная позиция Тупицкого – лишнее тому подтверждение. Зеленский не держит ситуацию в стране под контролем, как бы ему этого не хотелось, и в принципе не может руководить определенными процессами, реализация которых сегодня актуальна как никогда.И в данной ситуации совершенно не важно, кто принял «юридически ничтожное» решение – Владимир Зеленский, подписавший сомнительный указ, или руководство Конституционного суда Украины, которое этот указ публично раскритиковало. Важно другое – сегодня на Украине нет единого лидера, который олицетворял бы собой авторитет действующей власти. Да и сама политическая система страны держится больше на эмоциях, чем на здравом смысле. И открытый конфликт президента и председателя Конституционного суда – это отнюдь не причина очередного витка внутриполитического кризиса, а всего лишь последствия авантюрного эксперимента, который уже больше шести лет происходит на территории с условным названием «Украина».Алексей Зотье