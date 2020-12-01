Туман и гололед ожидаются в ЛНР ночью и утром 1 января

Сильный туман и гололед ожидаются местами в Республике ночью и утром 1 января. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 1 января 2021 года в Луганске, местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; местами по территории ЛНР гололедные отложения", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при видимости в тумане менее 500 Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег. Гололед – опасное явление, особенно для энергетиков и автомобилистов, так как трудно предсказывается и обычно быстро и интенсивно развивается.

31 декабря — Луганск