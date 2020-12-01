Подача тепла возобновилась в 330 жилых домов Алчевска – администрация города

Подача теплоносителя возобновилась в 330 жилых домов в Алчевске, где ранее произошли аварии на теплосетях. Об этом сообщили в администрации города.

"По состоянию на 12:00 31 декабря теплоноситель подан в 330 домов Алчевска", - говорится в сообщении.

В результате двух аварий, произошедших утром 27 декабря на магистральных тепловых сетях в Алчевске, без тепла остались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов. Для ликвидации последствий аварий был создан оперативный штаб, в который вошли руководители администрации города, МЧС, Минтопэнерго, МинЖКХ, государственного предприятия "Луганскгаз", ГУП ЛНР "РСК", а также заместитель председателя Правительства ЛНР Елена Костенко.

Ранее в администрации Алчевска сообщили что городские коммунальщики после завершения сварочных работ на аварийных участках начали заполнение теплосетей теплоносителем.

Напомним, что крупная авария на магистральном теплопроводе в Алчевске произошла в конце января 2006 года. Тогда в сильный мороз без тепла остались почти 700 домов, в которых проживали более 70 тыс. человек. К 10 февраля треть домов все еще оставалась без тепла. Россия тогда отправила на Украину гуманитарную помощь, в том числе 40 мощных тепловых пушек, способных быстро повышать температуру в помещениях большого объема. Ликвидация последствий аварии заняла более месяца.

31 декабря — Луганск