Сын депутата набил на лице скандальную татуировку «Кернес жив». ВИДЕО
В Старобельске Луганской области популярность 25-летнему Евгению Ивашко принесла татуировка на лбу «Кернес жив». Об этом пишут «Старобельские новости».
Сам Евгений Ивашко рассказал, что его побудило к такому поступку.
«Идея набить такую татуировку появилась внезапно. Я пошел к знакомому мастеру в салон, чтобы сделать новое тату. И мы решили посмеяться. Знакомый сломал иглу и начал снимать на видео, как будто бы набивает тату «Кернес жив». Это видео мы «залили» в ТикТок. Через пару часов все харьковские группы в соцсетях перепостили эту новость. На следующее утро мне позвонили из «1+1» и спросили настоящее ли тату, и тогда я понял, что его нужно же набить. После разговора с журналистами я пошел в тату-салон и сделал татуировку перед интервью», — сообщил парень.
Евгений Ивашко также уточнил: после смерти Геннадия Кернеса ему приснился сон, который тоже стал причиной его поступка.
«Снится мне сон, где мы сидим рядом с Геннадием Адольфовичем. И он мне сказал, чтобы я набил себе такое тату. Такая вот история была», — отметил он.
Молодой человек говорит, что татуировка сделала его популярным среди молодежи. Также после выхода сюжетов по телевидению многие люди стали писать ему в интернете, чтобы записаться на тренировки — Евгений работает фитнес-тренером в одном из спортивных залов в Харькове. Но есть и те граждане, которые не понимают его действий.
«Меня узнают люди, фотографируются со мной, даже раздаю автографы», — хвастается Ивашко.
«Никогда не думал, что какая-то татуировка может сделать меня таким популярным. Хотя многие реагирует на это негативно — я бы даже сказал процентов 85% таких. Ну я не обращаю на это внимания».
Мало кто знает, что парень с татуировкой «Кернес жив» выходец из Старобельска. Он учился и жил здесь. Также стало известно, что Евгений Ивашко является сыном Натальи Ивашко, бывшей депутата Старобельского горсовета, неоднократной кандидатки на должность Старобельского головы.
«Мама до сих пор думает, что это ложная татуировка. Мои друзья также по-разному относятся к этому. Но в основном всем нравится. Так сказать «голова на голове», — резюмировал парень. Новости Региона - Сегодня, 15:00 89
Сам Евгений Ивашко рассказал, что его побудило к такому поступку.
«Идея набить такую татуировку появилась внезапно. Я пошел к знакомому мастеру в салон, чтобы сделать новое тату. И мы решили посмеяться. Знакомый сломал иглу и начал снимать на видео, как будто бы набивает тату «Кернес жив». Это видео мы «залили» в ТикТок. Через пару часов все харьковские группы в соцсетях перепостили эту новость. На следующее утро мне позвонили из «1+1» и спросили настоящее ли тату, и тогда я понял, что его нужно же набить. После разговора с журналистами я пошел в тату-салон и сделал татуировку перед интервью», — сообщил парень.
Евгений Ивашко также уточнил: после смерти Геннадия Кернеса ему приснился сон, который тоже стал причиной его поступка.
«Снится мне сон, где мы сидим рядом с Геннадием Адольфовичем. И он мне сказал, чтобы я набил себе такое тату. Такая вот история была», — отметил он.
Молодой человек говорит, что татуировка сделала его популярным среди молодежи. Также после выхода сюжетов по телевидению многие люди стали писать ему в интернете, чтобы записаться на тренировки — Евгений работает фитнес-тренером в одном из спортивных залов в Харькове. Но есть и те граждане, которые не понимают его действий.
«Меня узнают люди, фотографируются со мной, даже раздаю автографы», — хвастается Ивашко.
«Никогда не думал, что какая-то татуировка может сделать меня таким популярным. Хотя многие реагирует на это негативно — я бы даже сказал процентов 85% таких. Ну я не обращаю на это внимания».
Мало кто знает, что парень с татуировкой «Кернес жив» выходец из Старобельска. Он учился и жил здесь. Также стало известно, что Евгений Ивашко является сыном Натальи Ивашко, бывшей депутата Старобельского горсовета, неоднократной кандидатки на должность Старобельского головы.
«Мама до сих пор думает, что это ложная татуировка. Мои друзья также по-разному относятся к этому. Но в основном всем нравится. Так сказать «голова на голове», — резюмировал парень. Новости Региона - Сегодня, 15:00 89
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