Асад рискует вновь потерять Пальмиру

Количество терактов и диверсий, совершенных на территории Сирии, вновь начало расти. Причем речь идет не только о северо-востоке страны, где расположены протурецкие боевики, но и о других регионах арабской республики. В последнюю предновогоднюю ночь возле древней Пальмиры попали в засаду и погибли почти три десятка сирийских солдат. Что стало причиной новой террористической активности в Сирии и чем она грозит власти Дамаска?В среду в результате крупной террористической атаки на автобус в провинции Дейр-эз-Зор погибли более 25 сирийских солдат, еще 13 были ранены. Об этом сообщило государственное информационное агентство Sana. По словам главы Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдул-Рахмана, эта засада «была одной из самых смертоносных атак» с момента падения ИГИЛ*, которое на пике своего развития в 2015 году контролировало большие участки территории в Сирии и Ираке.Предположительно, автобус подвергся атаке около 16:00 по местному времени (около 17:00 мск) на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира на востоке Сирии рядом с селом Шула. По данным источника телеканала «Аль-Джазира», в машине находились проправительственные солдаты элитной Четвертой механизированной дивизии Махера Асада, которые закончили свой отпуск и возвращались на базу в пустынном и малонаселенном районе. Перед тем как открыть огонь по автобусу, нападавшие взорвали бомбу. Двум другим автобусам, входившим в состав колонны, удалось выйти из зоны обстрела.Сирийское информационное агентство Sana сообщило, что в районе, где произошло нападение, все еще находятся очаги боевиков ИГИЛ. Они по-прежнему представляют угрозу, продолжая закладывать мины и самодельные взрывные устройства в провинции и вблизи границы с Ираком.Жители Дейр-эз-Зора и источники «Аль-Джазиры» в разведке сообщают, что в последние месяцы засады и нападения со стороны оставшихся боевиков группы ИГИЛ участились. Ранее во вторник боевики в Сирии обстреляли БТР-82А, в результате чего трое российских военных полицейских получили легкие ранения.27 декабря российская сторона за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировала 21 обстрел со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в РФ). Кроме того, 21 декабря боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совершили 39 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.По мнению востоковеда Семена Багдасарова, рост числа нападений связан с тем, что у террористов закончился своего рода «инкубационный период»: после разгрома с помощью ВКС России они ушли в подполье, осмыслили свои ошибки, реорганизовались, перевооружились и снова перешли к активным действиям.При этом эксперт отметил, что если на военный автобус напали именно группировки ИГИЛ, то российский БТР обстреляли формирования, которые пользуются явной поддержкой Турции. «Наступило очень сложное время, когда нестабильная ситуация в Сирии и неоконченная зачистка террористов на севере страны привела к таким последствиям. Если эти группировки не дожать и не добить, возможна даже очередная потеря других районов, включая Пальмиру», – предположил он.Однако, по мнению Багдасарова, выбить террористов из пустынных пещер, где они прячутся, не так просто. «Безусловно, рост диверсий связан с поддержкой со стороны других международных сил, в том числе Турции. Эрдоган не снял сирийский вопрос со своей повестки – он выжидает наиболее благоприятный момент, чтобы преподнести нам очередной сюрприз. Возможно, скоро мы с удивлением узнаем, что турецкие силы продвинулись на 90 км вглубь страны, как это уже было в апреле этого года», – полагает Багдасаров.В то же время арабист Аббас Джума призывает не преувеличивать масштаб угрозы для центральных районов Сирии. «Недавно сирийцам с помощью России удалось разрушить инфраструктуру ИГИЛ, но террористическая угроза сохранилась в виде партизанских сил и диверсионных групп. Потому теракты, нападения, засады и прочие удары в спину еще будут происходить. Но о возрождении ИГИЛ речь точно не идет», – сказал собеседник.По словам эксперта, бороться с террористическим подпольем должны все структуры сирийского государства, а не только разведка. «Также очевидно, что боевики поддерживаются Анкарой, которая заинтересована в культивировании терроризма во многих регионах Ближнего Востока. Без таких покровителей, как Турция, сирийской власти было бы легче бороться с терроризмом», – заключил Джума.Наталья Макарова, Ирина Яровая* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"