В Севастополе запустили новый водозабор на реке Бельбек

Новый водозабор, благодаря которому в Севастополь в период паводка будет поступать вода из реки Бельбек, запущен в тестовом режиме и работает без сбоев, сообщил вице-губернатор города Николай Жигулин.«В тестовом режиме, без нагрузок работа ведется. Тестируем оборудование, смотрим, как ведут себя все механизмы, узлы учета, автоматика. На утро сбоев не зафиксировано. Промывка полностью закончена, емкости, которые находятся на площадке, – 4 тыс. кубов – наполнены. Работа в штатном порядке, никаких сбоев на сегодняшний день не происходит», – цитирует ТАСС Жигулин.По его словам, подача из нового водозабора пока не выведена на полную мощность, на данный момент тестируется оборудование.«Когда все уже наладится в ближайшие пару-тройку дней, конечно, мы подачу воды из Чернореченского водохранилища (из которого снабжается сейчас город) ограничим, чтобы ее там аккумулировать, накапливать на засушливый летний период», – рассказал он.Отмечается, что водозабор построен силами Минобороны благодаря федеральному финансированию. Объем воды, который планируется получить из реки Бельбек, позволит закрыть вопрос с дефицитом воды в Севастополе на полгода.По словам замгубернатора Севастополя, забор воды сейчас также ведется из Кадыковского карьера, завершить его планируют в начале июня. Также в городе реализуется трехлетняя программа по устранению незаконных врезок и устранению протечек в трубах.Напомним, Минобороны сдало в эксплуатацию водовод мощностью 15 тыс. кубометров воды в сутки в Севастополе. Объект был построен за 68 суток, проложено 10 тыс. метров труб из Кадыковского водохранилища в реку Черную. Отмечается, что трасса водовода проложена с максимальным сохранением существующего эколандшафта, а подача воды позволит в случае необходимости поливать прилегающие виноградники и подводить воду в соответствующие предприятия.Ранее прeзидент Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Путин отметил, что сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, у правительства есть четкий план действий по восстановлению водоснабжения полуострова.