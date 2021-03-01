Минобороны России утвердило новый флаг и эмблему морской пехоты

Минобороны РФ изменило флаг и эмблему морской пехоты. Образцы новой символики уже разослали в соединения.mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФПо данным источника "Известий" в военном ведомстве, в палитре флага морской пехоты появились красный и черный цвета, которые офицеры этого рода войск носят на погонах. В основе нового символа теперь лежит не Андреевский крест, а Георгиевский. В центре помимо традиционного якоря изображена граната.Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, Минобороны РФ таким образом привело флаги всех родов войск к единообразию. При этом новая символика раскрывает задачи, которые будет решать морская пехота после реформы.Анастасия Броцкая