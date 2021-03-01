Донбасс. Оперативная лента военных событий 02.03.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 01.03.2021
11:35 Военные преступления ВСУ за февраль 2021 года
10:45 Представительство ДНР в СЦКК сообщает...
Силовики Киева в минувшие сутки два раза открывали огонь по направлению ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
«При обстрелах использовались минометы калибром 120 мм. Под обстрел ВФУ попали районы поселков Сигнального и Старомихайловки на донецком направлении.
Огнем ВФУ были обесточены населенные пункты Сигнальное и Луганское. Кроме того, в Сигнальном были повреждены жилые дома и хозпостройки по восьми адресам», - говорится в сообщении.
09:55 Оперативная сводка за сутки с 1 на 2 марта
Украинские войска два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подвергся район села Нижнее Лозовое.
Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, автоматического станкового гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия.
09:00 На юге Донецка обстрелом повреждены восемь домов
Жилые дома и хозпостройки повреждены в результате минометного обстрела села Сигнального к югу от Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Уточняется, что повреждения зафиксированы по восьми адресам: улица Пушкина, 7, 8, 9; улица Пионерская, 6, 8, 9, 12 и улица Советская, 12. При этом в трех случаях повреждено остекление домов, еще в трех – хозпостройки и в двух – ворота.
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