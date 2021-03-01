Донбасс. Оперативная лента военных событий 02.03.2021



«При обстрелах использовались минометы калибром 120 мм. Под обстрел ВФУ попали районы поселков Сигнального и Старомихайловки на донецком направлении.

Огнем ВФУ были обесточены населенные пункты Сигнальное и Луганское. Кроме того, в Сигнальном были повреждены жилые дома и хозпостройки по восьми адресам», - говорится в сообщении.



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