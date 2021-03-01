Россиян в этом году ожидает повышение цен на электроэнергию, бензин и продукты питания.



Рост энерготарифов для россиян ограничен, объясняют эксперты. А вот цены на продукты и импортную технику, похоже, нет — они, как говорят, могут подорожать более чем на 10%.

Как говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, тепловая и электроэнергия могут подорожать на фоне увеличения утилизационного сбора на технику для добычи угля в нынешнем году.

«Известия» пишут, что в прошлом году цена электроэнергии уже рекордно выросла, а в 2021-м поднимется еще на 5,6%. Эксперты отмечают, что подорожание негативно скажется на экономике страны, приведет к ускорению инфляции.

Платить больше населению придется не только за услуги ЖКХ: существенно повысятся цены на продукты. Так председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов подтвердил грядущее повышение цен на куриные яйца и мясо птицы.

«Много сырья завозится из-за границы. Услуги естественных монополий тоже продолжают расти. Горюче-смазочные материалы растут в цене. Все это отражается на стоимости производства», — пояснил эксперт.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в предположил, насколько вырастут цены к лету.

«По моим оценкам, подорожание будет в районе 7-11%. Население уже сейчас от 60% до 70% своих доходов в зависимости от региона тратит на еду. Эти 70% не обеспечены реальными доходами населения. Продукты покупаются в кредит. Рост закредитованности людей уже перевалил за 20 триллионов рублей. Растет объем револьверных кредитов, когда люди берут кредиты на погашение кредитов. Растет просрочка по кредитам, она уже около отметки в 7 триллионов», — отметил он.

По мнению эксперта, инфляция по ряду продуктов составит рекордные 21%.

Свой вклад в продовольственную инфляцию внесёт подорожание пластиковой упаковки для продуктов. Ранее ретейлеры сообщали о грядущем росте цен и на непродовольственные товары: в частности, бытовая техника и электроника могут подорожать на 10-20% из-за увеличения стоимости контейнерных перевозок.

Инфляция уже вынудила Банк России меж тем, объявить о планах повышения ключевой ставки с нынешнего рекордно низкого уровня в 4,25% до 5-6% на горизонте ближайших трёх лет. Экономист Денис Ракша объяснил, что регулятор, по сути, не влияет на инфляцию, а лишь пытается удержать её в приемлемых рамках.

«Инфляция зависит не только от ставки ЦБ. Скорее наоборот. Когда инфляция повышается, ЦБ вслед повышает ставку, когда инфляция падает, ЦБ ставку понижает. Нет такого, что ЦБ снизил ставку, и инфляция снизилась. Сейчас российская и мировая экономика находится в кризисе. Сейчас задачей всех Центробанков является не столько удержание инфляции в желаемых значениях, сколько помощь экономике, чтобы она сильно не загибалась. Тут важно, как ЦБ расставляет свои приоритеты», — рассказал экономист. Новости в Мире - Сегодня, 12:30 0 Россиян в этом году ожидает повышение цен фактически на все группы товаров: от электроэнергии и бензина до продуктов питания.Рост энерготарифов для россиян ограничен, объясняют эксперты. А вот цены на продукты и импортную технику, похоже, нет — они, как говорят, могут подорожать более чем на 10%.Как говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, тепловая и электроэнергия могут подорожать на фоне увеличения утилизационного сбора на технику для добычи угля в нынешнем году.«Известия» пишут, что в прошлом году цена электроэнергии уже рекордно выросла, а в 2021-м поднимется еще на 5,6%. Эксперты отмечают, что подорожание негативно скажется на экономике страны, приведет к ускорению инфляции.Платить больше населению придется не только за услуги ЖКХ: существенно повысятся цены на продукты. Так председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов подтвердил грядущее повышение цен на куриные яйца и мясо птицы.«Много сырья завозится из-за границы. Услуги естественных монополий тоже продолжают расти. Горюче-смазочные материалы растут в цене. Все это отражается на стоимости производства», — пояснил эксперт.Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в предположил, насколько вырастут цены к лету.«По моим оценкам, подорожание будет в районе 7-11%. Население уже сейчас от 60% до 70% своих доходов в зависимости от региона тратит на еду. Эти 70% не обеспечены реальными доходами населения. Продукты покупаются в кредит. Рост закредитованности людей уже перевалил за 20 триллионов рублей. Растет объем револьверных кредитов, когда люди берут кредиты на погашение кредитов. Растет просрочка по кредитам, она уже около отметки в 7 триллионов», — отметил он.По мнению эксперта, инфляция по ряду продуктов составит рекордные 21%.Свой вклад в продовольственную инфляцию внесёт подорожание пластиковой упаковки для продуктов. Ранее ретейлеры сообщали о грядущем росте цен и на непродовольственные товары: в частности, бытовая техника и электроника могут подорожать на 10-20% из-за увеличения стоимости контейнерных перевозок.Инфляция уже вынудила Банк России меж тем, объявить о планах повышения ключевой ставки с нынешнего рекордно низкого уровня в 4,25% до 5-6% на горизонте ближайших трёх лет. Экономист Денис Ракша объяснил, что регулятор, по сути, не влияет на инфляцию, а лишь пытается удержать её в приемлемых рамках.«Инфляция зависит не только от ставки ЦБ. Скорее наоборот. Когда инфляция повышается, ЦБ вслед повышает ставку, когда инфляция падает, ЦБ ставку понижает. Нет такого, что ЦБ снизил ставку, и инфляция снизилась. Сейчас российская и мировая экономика находится в кризисе. Сейчас задачей всех Центробанков является не столько удержание инфляции в желаемых значениях, сколько помощь экономике, чтобы она сильно не загибалась. Тут важно, как ЦБ расставляет свои приоритеты», — рассказал экономист. Новости в Мире - Сегодня, 12:30 0

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