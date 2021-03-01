Телеканал «Дом» начал вещать на неподконтрольной территории
Государственный телеканал «Дом» начал транслироваться на временно неподконтрольных территориях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
«С 1 марта, мы начали вещание через спутник Astra, а также увеличили число передатчиков аналогового и цифрового сигнала вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Благодаря этому «Дом» видят практически все города неподконтрольных территорий. Нам поступают сообщения от жителей Донбасса и Крыма. Они отмечают, что спутниковый сигнал качественный, «картинка» на экранах отличная», — сообщил шеф-редактор телеканала «Дом» Алексей Мацука.
Генеральный директор ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» Юлия Островская отметила, что благодаря спутниковому вещанию телеканал теперь доступен и на свободной территории Украины.
«Сегодняшний день — это настоящий прорыв в вещании телеканала «Дом». Это заслуга всей нашей многочисленной команды. Это заслуга и наших зрителей, у которых есть запрос на получение объективной информации об Украине, мире и жизни в оккупации. На информацию, которая подаётся языком мира, без агрессии, без навязывания каких-либо ярлыков», — заключил Алексей Мацука.
Базовые параметры спутникового вещания телеканала «Дом»:
спутниковый ретранслятор — «ASTRA-4A»;
орбитальная позиция — 5° в. д.;
частота приёма — 12130 МГц;
символьная скорость — 27500 Ксимв. / сек.;
коэффициент коррекции ошибок (FEC) — 3/4;
поляризация — вертикальная;
стандарт вещания — DVB-S, MPEG-2;
условия распространения программ — в открытом виде.
Новости Региона - Сегодня, 12:22 154
«С 1 марта, мы начали вещание через спутник Astra, а также увеличили число передатчиков аналогового и цифрового сигнала вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Благодаря этому «Дом» видят практически все города неподконтрольных территорий. Нам поступают сообщения от жителей Донбасса и Крыма. Они отмечают, что спутниковый сигнал качественный, «картинка» на экранах отличная», — сообщил шеф-редактор телеканала «Дом» Алексей Мацука.
Генеральный директор ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» Юлия Островская отметила, что благодаря спутниковому вещанию телеканал теперь доступен и на свободной территории Украины.
«Сегодняшний день — это настоящий прорыв в вещании телеканала «Дом». Это заслуга всей нашей многочисленной команды. Это заслуга и наших зрителей, у которых есть запрос на получение объективной информации об Украине, мире и жизни в оккупации. На информацию, которая подаётся языком мира, без агрессии, без навязывания каких-либо ярлыков», — заключил Алексей Мацука.
Базовые параметры спутникового вещания телеканала «Дом»:
спутниковый ретранслятор — «ASTRA-4A»;
орбитальная позиция — 5° в. д.;
частота приёма — 12130 МГц;
символьная скорость — 27500 Ксимв. / сек.;
коэффициент коррекции ошибок (FEC) — 3/4;
поляризация — вертикальная;
стандарт вещания — DVB-S, MPEG-2;
условия распространения программ — в открытом виде.
Новости Региона - Сегодня, 12:22 154
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