"Лугансквода" призывает своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" призывает абонентов своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"ГУП ЛНР "Лугансквода" настоятельно рекомендует своим абонентам, имеющим задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, принять меры по ее погашению и ежемесячно производить своевременную оплату услуг для недопущения принудительного взыскания долгов в судебном порядке и несения дополнительных расходов на оплату государственной пошлины", - говорится в сообщении.

На предприятии рассказали, что оплату за услуги абоненты могут производить через отделения Государственного банка ЛНР или ГУП "Почта ЛНР", электронными платежами на сайте Госбанка или в "Личном кабинете" на сайте "Луганскводы", в отделах сбыта и абонентских отделах подразделений предприятия по месту жительства, непосредственно контролерам через выездной кассовый аппарат при проведении рейдов по сбору оплаты по населению.

"Если абонент находится в затруднительном финансовом положении и не имеет возможности сразу погасить задолженность, ГУП ЛНР "Лугансквода" может заключить с таким абонентом договор реструктуризации долга и предоставить рассрочку по его оплате на срок от 3 до 12 месяцев в зависимости от величины долга и с учетом прочих влияющих факторов (социальное положение абонента, его преклонный возраст, состояние здоровья и другие обстоятельства)", - уточнили на предприятии.

В "Луганскводе" подчеркнули, что своевременная оплата за услуги водоснабжения и водоотведения даст возможность предприятию выполнять работы для улучшения водообеспечения населения.

02 марта — Луганск