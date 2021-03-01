Не о чем говорить: Путин и Байден в глаза друг другу посмотрят через пару лет

фото из открытых источниковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока что не видит возможности личной встречи между Владимиром Путиным с Джо Байденом. Отвечая на вопрос журналистов 1 марта, Песков отметил, что Россия готова к контактам с США на том уровне, который устроит американскую сторону, однако не видит ответной реакции.«Президент Путин неоднократно говорил о динамичном развитии наших отношений настолько, насколько будет готова американская сторона. Но мы пока не видим одинакового желания. Не все страны пока имеют аналогичную политическую волю», — сказал Песков.В последние годы переговоры лидеров РФ и США вообще проходят непросто. Первая личная встреча между Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом состоялась на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге в июле 2017 года, то есть почти через полгода после его инаугурации. Хотя Джо Байдена, в отличие от Трампа, в связях с Кремлем не обвиняют, общая напряженная атмосфера в двусторонних отношениях вряд ли делает личную встречу возможной в ближайшем будущем. Несмотря на это, бывший президент СССР Михаил Горбачев 27 февраля заявил, что президенты должны перестать «бычиться друг на друга» и провести встречу, чтобы избежать ядерной войны.Финляндия уже предложила свою территорию в качестве нейтральной площадки для переговоров двух лидеров. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто напомнил, что в 2018 году в Хельсинки проходила встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, а позднее там состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности, которые позволили продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Но Москва и Вашингтон на предложение Суоми пока не отреагировали.В конце января между президентами состоялся первый телефонный разговор, в рамках которого они обсудили широкий круг тем — от ситуации на Украине до сирийской проблематики и, как полагают эксперты, пока что лидеры двух стран подобным видом общения и ограничатся.— Личная встреча между Джо Байденом и Владимиром Путиным именно сейчас выглядела бы очень странно, особенно в США, — считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий. — Во время избирательной кампании и сразу после нее демократы чего только не говорили и лично о Владимире Путине, и о нашей стране в целом. Это были не просто разговоры, а какие-то ритуальные попытки унижения.Тот же Трамп кому только обидных прозвищ не давал, однако двух человек он никогда не оскорблял лично — Владимира Путина и Си Цзиньпина. Да, он говорил, что будет им противостоять, но признавал, что это сильные лидеры.У Байдена подобных сантиментов нет. Это демократы и либералы, которые считают, что они все знают и понимают лучше других. А уж учитывая, что демократы сами себя убедили в том, что корень зла — это русские хакеры, которые отняли у них четыре года политической жизни, не совсем понятно, как президенты будут встречаться.Непонятно и то, о чем лидерам двух стран нужно говорить при личной встрече. Такие не самые важные вопросы, как продление СНВ-3 вполне решаются на уровне экспертов, которые быстренько все обсудили, подготовили бумаги для президентов, а те их подписали.Военные сами разбираются, спецслужбы тоже всегда контактируют. Я просто не вижу темы для подобного рода саммита. Когда пришел Трамп, который обещал, что заставит вашингтонскую шушеру «Родину любить», тема для обсуждения была. Существовало ясное ощущение, что современное мироустройство разладилось и никуда не годится, что миром управляют глобальные корпорации (как мы недавно все прекрасно увидели), и что национальным государствам нужно что-то делать, чтобы мир управлялся честно и в интересах людей. Этой темы на повестке больше нет.Можно было бы говорить о некоей деконфликтизации, но на практике этим занимаются военные. С глобальной же точки зрения ее осуществить невозможно, потому что для Демпартии США существуют только две точки зрения — ее собственная и неправильная. Поэтому разговаривать с Вашингтоном очень сложно, и я не очень представляю, на какую тему может быть этот разговор.— Значит, Владимиру Путину вообще нет никакого смысла встречаться с Джо Байденом?— Возможно, года через два повестка, требующая их личных переговоров, и появится. Мы видим, что сейчас по всем фронтам на всех несогласных США оказывают жесточайшее давление. Давят на всех, кто может хотя бы потенциально не послушаться, вроде наследного принца Саудовской Аравии.Эти попытки создать нечто, что будет соответствовать представлениям демократов о правильном управлении мира, продолжатся. Но через два года вполне может выясниться, что эта первая атака провалилась. И тогда придется проводить «деконфликтинг» уже не по линии США-Россия или США-Китай, а по линии «глобальное начальство-непокорный ему мир». Иначе этот мир может обратиться в труху.Вот тогда может возникнуть ситуация, требующая саммита между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сейчас же я скептически смотрю как на возможность, так и на надобность такого рода общения. При том, что когда отношения США и России бывали хорошими, то и во всем мире было как-то поспокойней и получше. Но сейчас все, во-первых, не ограничивается только Россией и США, а, во-вторых, в стратегическом, глобальном смысле эти отношения находятся на таком низком уровне, что разговаривать с нами американцы не будут, и не очень понятно, что они хотят услышать, кроме того, что завтра мы им сдадимся и подчинимся.Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев также считает, что встреча без четкой повестки никакой пользы не принесет, а такой повестки сейчас не просматривается.— Судя по прошлому опыту, подобные встречи без повестки дня не имеют большого значения, поэтому они если и случаются, то очень редко. Как правило, встречи на высшем уровне проводятся для подписания соглашений, выработки совместных решений, а таких вопросов на двусторонней основе у России и США сейчас нет. Поэтому и встреча без конкретной цели была бы мало продуктивной.— Но ведь лидеры двух крупнейших ядерных держав не могут вообще никогда не встречаться?— Думаю, встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом все же будут, они могут проходить в многостороннем формате, например, в рамках G20. Сейчас у нас еще не закончилась пандемия коронавируса, поэтому проходит очень ограниченное количество встреч. Как решить, кто к кому будет лететь, где встречаться и на каких основаниях, когда на планете трудно найти безопасный уголок?Поэтому в ближайшее время встреча президентов России и США вряд ли состоится как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Давайте дождемся окончания пандемии, а там уже будет видно.Мария Безчастная