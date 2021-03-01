Деструктивная позиция Киева не позволила достичь договоренностей об открытии КПП – Кобцева

Деструктивная позиция представителей Украины в ходе состоявшегося сегодня в режиме видеоконференции заседания участников рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы не позволила достичь договоренностей об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов "Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила представитель ЛНР в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева."Из-за деструктивной позиции со стороны Украины в рамках видеоконференции гуманитарной группы достичь договоренности об одновременном открытии пунктов пропуска и в обсуждении вопроса процессуальной очистки и освобождения людей не удалось", - сказала она.Кобцева добавила, что представителем Украины в гуманитарной подгруппе Галиной Третьяковой "была озвучена недопустимая риторика и были использованы определенные моменты, которые блокируют сам переговорный процесс". Заседание было остановлено по решению координатора подгруппы от ОБСЕ Тони Фриша."Со своей стороны представители Республик затребовали от посла Фриша доведения такого неадекватного поведения представителей Украины в переговорном процессе на заседании Контактной группы", - отметила представитель ЛНР.Ранее Кобцева заявляла, что украинская сторона умышленно саботирует открытие новых КПВВ в районе Счастья и Золотого.Полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего информировал, что решение об одновременном открытии двух новых пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" откладывается до получения официального письменного подтверждения от Украины по ранее достигнутым договоренностям.В марте 2020 года ЛНР и Киев достигли договоренности о создании двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в районах Счастья и Золотого, работы по оборудованию КПП начались в июле. Не согласовав с ЛНР ряд ключевых аспектов функционирования пунктов пропуска, в том числе относящихся к сфере безопасности, Украина 10 ноября в одностороннем порядке открыла оба пункта пропуска. Республика сочла данные действия провокацией, ставящей под угрозу жизнь и здоровье лиц, пересекающих линию соприкосновения, и потребовала от Киева начать диалог, направленный на устранение проблем, препятствующих началу полноценной работы КПП. В настоящее время в зоне ответственности ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска, расположенный в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.02 марта — Луганск