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Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Горшколепов

Sergey Сегодня, 14:000Новости
Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Горшколепов
Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Горшколепов


Ветеран Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, почетный гражданин Луганска Иван Горшколепов скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.
"2 марта на 98-м году жизни скончался выдающийся сын Луганщины, ветеран Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, почетный гражданин Луганска Иван Семенович Горшколепов. Администрация города и Луганская городская организация ветеранов выражают искренние соболезнования родным и близким покойного", – говорится в сообщении.
Горшколепов родился 3 октября 1923 года на хуторе Средне-Митякин ныне Тарасовского района Ростовской области. В октябре 1941 года восемнадцатилетним юношей был призван в Красную Армию. В составе 19-го артиллерийского полка 26-й стрелковой дивизии он прошел всю войну, воевал на Северо-Западном, Первом и Втором Прибалтийских и Третьем Белорусском фронтах. Участвовал в боях за освобождение Литвы и разгроме Восточно-Прусской группировки врага, штурмовал Кенигсберг. День Победы Иван Семенович встретил на Одере, севернее города Штеттина в Германии.
К концу войны на счету командира расчета 76-миллиметрового орудия старшего сержанта Горшколепова было свыше десятка уничтоженных огневых точек противника, несколько орудий, два танка и более сотни гитлеровцев. За смелость и бесстрашие он был награжден многими орденами и медалями. В июне 1945 года стал полным кавалером ордена Славы.
После увольнения в запас Горшколепов продолжил службу в МВД, встав на защиту правопорядка и спокойствия в нелегкое послевоенное время. Работал начальником Артемовского городского отдела внутренних дел (ОВД) Донецкой области, возглавлял отдел вневедомственной охраны при Ленинском районном ОВД Ворошиловграда. В отставку вышел в звании подполковника милиции. В октябре 2004 года Горшколепову было присвоено специальное звание "генерал-майор милиции в отставке".
"До последних дней жизни Иван Семенович продолжал работу в ветеранской организации Луганска, оставаясь эталоном силы духа и высочайшей самодисциплины. Он прожил яркую жизнь, достойную стать образцом для подражания для многих поколений луганчан. Память о Гошколепове навсегда останется в сердцах горожан и славной летописи Луганска", – отметили в столичной администрации.
Прощание с Иваном Горшколеповым состоится 3 марта в 11:00 в здании Дома техники по адресу: Луганск, Красная площадь, 4 (вход со стороны улицы Луначарского, от здания МВД ЛНР).
02 марта — Луганск

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