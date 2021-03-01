Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Горшколепов

Ветеран Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, почетный гражданин Луганска Иван Горшколепов скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации."2 марта на 98-м году жизни скончался выдающийся сын Луганщины, ветеран Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, почетный гражданин Луганска Иван Семенович Горшколепов. Администрация города и Луганская городская организация ветеранов выражают искренние соболезнования родным и близким покойного", – говорится в сообщении.Горшколепов родился 3 октября 1923 года на хуторе Средне-Митякин ныне Тарасовского района Ростовской области. В октябре 1941 года восемнадцатилетним юношей был призван в Красную Армию. В составе 19-го артиллерийского полка 26-й стрелковой дивизии он прошел всю войну, воевал на Северо-Западном, Первом и Втором Прибалтийских и Третьем Белорусском фронтах. Участвовал в боях за освобождение Литвы и разгроме Восточно-Прусской группировки врага, штурмовал Кенигсберг. День Победы Иван Семенович встретил на Одере, севернее города Штеттина в Германии.К концу войны на счету командира расчета 76-миллиметрового орудия старшего сержанта Горшколепова было свыше десятка уничтоженных огневых точек противника, несколько орудий, два танка и более сотни гитлеровцев. За смелость и бесстрашие он был награжден многими орденами и медалями. В июне 1945 года стал полным кавалером ордена Славы.После увольнения в запас Горшколепов продолжил службу в МВД, встав на защиту правопорядка и спокойствия в нелегкое послевоенное время. Работал начальником Артемовского городского отдела внутренних дел (ОВД) Донецкой области, возглавлял отдел вневедомственной охраны при Ленинском районном ОВД Ворошиловграда. В отставку вышел в звании подполковника милиции. В октябре 2004 года Горшколепову было присвоено специальное звание "генерал-майор милиции в отставке"."До последних дней жизни Иван Семенович продолжал работу в ветеранской организации Луганска, оставаясь эталоном силы духа и высочайшей самодисциплины. Он прожил яркую жизнь, достойную стать образцом для подражания для многих поколений луганчан. Память о Гошколепове навсегда останется в сердцах горожан и славной летописи Луганска", – отметили в столичной администрации.Прощание с Иваном Горшколеповым состоитсяв здании Дома техники по адресу:(вход со стороны улицы Луначарского, от здания МВД ЛНР).02 марта — Луганск