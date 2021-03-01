"Лугансквода" из-за аварии приостановила подачу воды в Ровеньки и часть Свердловщины

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" из-за аварии на магистральном водоводе приостановило подачу воды в Ровеньки и ряд населенных пунктов Свердловского района. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В связи с аварией на Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм 2 марта с 11:30 прекращена подача воды на город Ровеньки и населенные пункты Свердловского района, получающие воду от Володарского водовода диаметром 500 мм", - говорится в сообщении.

На предприятии рассказали, что специалисты "Луганскводы" уже приступили к ликвидации аварии. Работы планируется завершить к утру 3 марта, после чего будет выполнена промывка и заполнение водовода согласно технологическому регламенту.

Подача воды в Ровеньки осуществляется с Молодогвардейской насосной станции третьего подъема, расположенной в 40 км от города. Водовод проложен в 1991 году в одну нитку, резервных систем нет, поэтому он является единственным источником централизованного водоснабжения Ровеньков.

02 марта — Луганск