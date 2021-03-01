В Луганске цены на проезд в общественном транспорте повысят с 12 марта



«По результатам переговоров в рамках рабочей группы с участием отраслевых профсоюзов, Ассоциации перевозчиков, специалистов Тарифного комитета и Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР принято компромиссное решение о повышении тарифов на проезд: в городском транспорте — на 2 рубля, в пригородном и междугородном — на 20 копеек за километр», — сказал он.

Представитель министерства уточнил, что новые тарифы начнут действовать с 12 марта.

«Это незначительное для населения повышение цен на проезд позволит на определенное время обеспечить стабильную работу всей сферы перевозок, — подчеркнул Сергейко. — Напомню, тарифы на проезд в республике были утверждены пять лет назад, в 2016 году, и с тех пор не повышались». Экономика - Сегодня, 20:06 16 В Луганске заявили, что новые размеры тарифов на проезд в общественном транспорте начнут действовать с 12 марта. Об этом сообщил представитель Минтранса Евгений Сергейко.«По результатам переговоров в рамках рабочей группы с участием отраслевых профсоюзов, Ассоциации перевозчиков, специалистов Тарифного комитета и Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР принято компромиссное решение о повышении тарифов на проезд: в городском транспорте — на 2 рубля, в пригородном и междугородном — на 20 копеек за километр», — сказал он.Представитель министерства уточнил, что новые тарифы начнут действовать с 12 марта.«Это незначительное для населения повышение цен на проезд позволит на определенное время обеспечить стабильную работу всей сферы перевозок, — подчеркнул Сергейко. — Напомню, тарифы на проезд в республике были утверждены пять лет назад, в 2016 году, и с тех пор не повышались». Экономика - Сегодня, 20:06 16

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