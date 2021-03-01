Писатель Жучковский о войне в Донбассе и жизни командира батальона ЛНР "Призрак" Мозгового

- 03:45вЂ‹ Почему Жучковский решил написал книгу именно о командире бригады ЛНР «Призрак» Алексее Мозговом, который был убит в 2015?

- 06:40вЂ‹ Чем знаменит Алексей Мозговой?

- 12:50вЂ‹ В чем не договорились Алексей Мозговой и первый глава ЛНР Валерий Болотов?

- 17:13вЂ‹ Как Олег Царев мирил Мозгового и Болотова;

- 17:50вЂ‹ Как формировалась бригада Мозгового?

- 22:30вЂ‹ Как и почему был "сдан" Лисичанск?

- 27:10вЂ‹ Почему бригада «Признак» базировалась в Алчевске?

- 30:40вЂ‹ Кем по политическим убеждениям являлся Алексей Мозговой?

- 32:30вЂ‹ Почему не сложились отношения Мозгового с экс-главой ЛНР Игорем Плотницким?

- 35:40вЂ‹ Кто и зачем убил Алексея Мозгового?