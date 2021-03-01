Театр на Оборонной представил премьеру концерта к 8 Марта "Светом искренней любви" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦАртисты Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной представили новую концертную программу "Светом искренней любви", посвященную Международному женскому дню. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Художественный руководитель театра, народный артист Украины и ЛНР, почетный гражданин Луганска Михаил Голубович отметил, что "артисты вложили в концертную программу душу"."Я думаю, сегодняшний показ спектакля концерта вызовет интерес у людей, потому что всегда женщины и мужчины ждали и ждут этот праздник. Поэтому я поздравляю всех женщин с наступающим праздником, а мужчинам говорю: делайте все, чтобы ваши женщины расцветали!" - сказал народный артист.Артист драмы Артем Липченко рассказал, что играет сегодня самого себя."Я пою сольную песню, которая душевно связана с моей женой, с нашими отношениями, с моей семьей", - отметил он.Музыкант оркестра Дмитрий Чернов сообщил, что в концерте звучат 25 зарубежных, русских и украинских песенных композиций "в уникальной аранжировке" руководителя оркестра."Я хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником весны, любви и цветов. Оркестр театра на Оборонной желает вам здоровья, счастья, удачи, мира, добра, процветания и всех земных благ. Приглашаю на наш удивительный концерт, пока еще не все билеты распроданы", - обратился он к луганчанам.Заслуженная артистка ЛНР Наталья Недоступ отметила, что концерт создавался "с огромным чувством любви" к прекрасной половине человечества."Мы хотим подарить им настроение, красоту, прекрасные звуки музыки и нашу любовь. Женщины, милые, помните, что мир невозможен без нас, как без весенних цветов. Помните, что каждая из нас особенна и неповторима. И пусть этой весной и всегда в вашем сердце будет любовь – самое главное, что согревает нас, вдохновляет и ведет по жизни", - поздравила артистка от имени женского коллектива.В программе, режиссером-постановщиком которой выступил заслуженный артист Украины, народный артист ЛНР Анатолий Яворский, звучат как современные хиты, так и давно полюбившиеся всем музыкальные композиции о любви в музыкальном сопровождении оркестра театра под управлением заслуженного работника культуры ЛНР Сергея Покрасена. Романтическую палитру вечера украсили хореографические номера артистов балета под руководством заслуженного деятеля искусств ЛНР Ольги Тарасенко.Показы праздничной программы пройдутТеатр на Оборонной находится по адресу:. Информацию о работе театра можно получить по телефонам:02 марта — Луганск