Синоптики прогнозируют днем 3 марта в ЛНР до 5 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 3 марта будет колебаться от 3 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем, местами пройдет мокрый снег. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 2 марта до 21:00 3 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами осадки в виде снега и мокрого снега; местами налипание мокрого снега, гололедные отложения, туман; днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица; ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем от нуля до 5 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – 2-4 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается ноль – 2 градуса мороза и 1-3 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля до 2 градусов мороза ночью и от 2 до 4 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 3 марта метеорологи отмечали в 1985 году – минус 26,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1995 году и составляла плюс 15,9 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 3 марта – 06:29, время захода – 18:41. Продолжительность светового дня составит 12 часов 12 минут.

По предварительному прогнозу, 4 марта область повышенного атмосферного давления обеспечит сухую и прохладную погоду, в ночные часы температура воздуха понизится до отрицательных значений, днем воздух прогреется до плюс 8 градусов. Днем 5 марта местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха существенно не изменится.

02 марта — Луганск