Киев блокирует согласование мер по прекращению огня в новой редакции – делегация ЛНР

Представители Украины в рабочей группе по вопросам безопасности Контактной группы продолжают блокировать рассмотрение и согласование мер по усилению режима прекращения огня в новой редакции. Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

"Заседание подгруппы по вопросам безопасности завершилось. Обострение ситуации на линии соприкосновения, кажется, вполне устраивает киевские власти, так как Украина продолжает блокировать рассмотрение и согласование мер по усилению режима прекращения огня в новой редакции с конкретизированным координационным механизмом", - сообщила она.

Ковшарь проинформировала, что вопрос эскалации Украиной ситуации на линии соприкосновения остается центральной темой обсуждения.

"Представитель ЛНР отметил, что за последний месяц количество обстрелов территории Республики увеличилось более чем в два раза, в том числе были зафиксированы обстрелы из минометов калибра 82 мм и 120 мм. Рост обстрелов со стороны Украины происходит после заседания СНБОУ (Совета национальной безопасности и обороны Украины) 19 февраля, на котором киевские власти официально разрешили украинским боевикам применять оружие в нарушение мер по усилению режима прекращения огня", - рассказала пресс-секретарь.

Она пояснила, что принятие обновленных мер помогло бы улучшить процесс фиксации и верификации нарушений, "в чем Киев, по всей видимости, не заинтересован".

"Как отметил представитель ЛНР, наши предложения лежат на столе переговоров. А значит, реальное продвижение в переговорах и стабилизации ситуации на линии соприкосновения зависит исключительно от желания киевских властей прекратить насилие в Донбассе. Пока такое желание у Киева не наблюдается", - заключила Ковшарь.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.

02 марта — Луганск