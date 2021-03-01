В«Слуг народаВ» лишили кормушки

Строить Украину будущего, европейскую процветающую державу – на голодный желудок, как минимум, глупо. Наверное, именно так думали руководители пропрезидентской партии, запуская руки в партийную кассу. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) проверило финансовые документы украинских партий. Нарушения выявили у 11 партий, но самые серьезные – у «Слуги народа». Проект Владимира Зеленского, получающий больше всего денег налогоплательщиков, по мнению НАПК, занимается растратой. Из-за этого госфинансирование «Слуги народа» приостановлено.Глупая, конечно, ситуация, но вряд ли кто из партийной верхушки «Слуг народа» мог даже предположить, что бухгалтерию «гвардейцев Зеленского» начнут изучать столь пристально. Разумеется, для всех партийцев было шоком, что в отчетах «Слуги народа» нашли признаки уголовных преступлений по статьям «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании», «Служебная подделка официальных документов» и «Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Неслабый «букет» уголовных статей, который может вылиться в реальные проблемы для правящей коалиции.«Уверены, что после проведения тщательного анализа, предоставления необходимых объяснений и устранения возможных нарушений в отчете финансирование будет возобновлено», — поспешил прокомментировать ситуацию глава партии Александр Корниенко. Разберутся, конечно, разберутся, никто не сомневается. Невиновных отпустят, виноватых – накажут. Но в чем же суть претензий? Кто и когда нарушил финансовую дисциплину, пустив бюджетные деньги не по прямому назначению?Как оказалось, «Слуги народа» очень любят фотографироваться. Один малоизвестный фотограф по фамилии Новиков очень неплохо заработал на тяге представителей правящей партии к публичности. За минувший год его привлекали четыре раза, заплатив в общей сумме за услуги по фотосъемке и организации мероприятий 2,7 млн гривен. Немалую прибыль нечистоплотным партийным функционерам, по мнению специалистов НАПК, приносили и социологические опросы, которые партия заказывала с завидной регулярностью и, как вы уже, наверное, догадались, заказывали у одного и того же предпринимателя. В принципе, если рассуждать в привязке к украинской действительности, украсть деньги, предназначенные для проведения социологических опросов – дело совсем не зазорное. Зачем платить за то, что рисуется буквально с колена и подгоняется под заранее обозначенный результат? Уверен, что «левые» социологические опросы устраивали всех, так что можно сказать, что эти деньги не украли, а честно заработали, выдав в массы тот результат, который «не позволил расколоть Украину». Жаль, что в НАПК этого так и не поняли.Ну, и в качестве «вишенки» на торте, оплата некой Юлии Корх в размере 600 тыс. гривен за подготовку 5 онлайн-вебинаров продолжительностью 90 минут каждый. Не знаю, чем она наполнила свои вебинары, но человек, зарабатывающий такие деньги на примитивном ролике, себестоимость которого едва превышает 1000 гривен, как минимум, достоин уважения. Был еще эпизод с созданием партийного сайта «Интернет группе ДА.НЕТ», который обошелся «Слугам народа» в 55 млн гривен. Но там вообще все просто и незатейливо. Получив деньги на разработку сайта, фирма-подрядчик тут же раскидала всю сумму по нескольким предпринимателям. Банальная обналичка.Чтобы вы понимали, о чем идет речь, нужно, наверное, обозначить масштабы денежных вливаний, поступающих из бюджета Украины в партийную кассу «Слуг народа». «Слуга народа», благодаря победе на парламентских выборах 2019 года, получает почти половину всех денег, назначенных для финансирования партий. В 2021 году партия Зеленского должна получить 345 млн гривен, а в прошлом году «Слуги» получили 140,5 млн гривен. И вот теперь, благодаря тщательному аудиту расходования тех самых 140,5 млн гривен, который выявил ряд неоднозначных моментов, 345 млн могут так и не влиться в партийную кассу, оставив партию власти без фотографов, вебинаров и социальных опросов. Разумеется, данная ситуация является весьма показательной. Даже если «Слугам» и удастся договориться с НАПК и замять данный скандал, репутация «строителей светлого будущего» так и останется подмоченной. Воруют. Воруют нагло, местами даже глупо. Воруют те, кто обещал сохранить и приумножить. Вот кому после всего этого верить бедным украинцам?Алексей Зотье