В Луганске ночью и утром 3 марта мокрый снег, туман, гололед и усиление ветра
Туман, усиление ветра до 18 м/с, налипание мокрого снега и гололедные отложения ожидаются местами в регионе ночью и утром 3 марта. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС.
«Ночью и утром 3 марта в Луганске и местами по территории региона ожидается налипание мокрого снега, гололедные отложения, туман, усиление северо-западного ветра 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м и при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 21:44 1
«Ночью и утром 3 марта в Луганске и местами по территории региона ожидается налипание мокрого снега, гололедные отложения, туман, усиление северо-западного ветра 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м и при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 21:44 1
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