Школьница утонула в водоеме в Алчевске, вторую спасли сотрудники МЧС

Школьница утонула в водоеме в Алчевске, вторую спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщила пресс-служба спасательного ведомства.

В МЧС рассказали, что днем 2 марта на линию 101 Алчевска поступило сообщение о том, что на пруду Орловый-1 в поселке Васильевка тонут подростки. Прибывшим через 10 минут на место инцидента спасателям ставшие очевидцами происшествия двое мужчин рассказали, что одна девочка ушла под лед, а вторая еле держится за кромку.

"Отметим, что место безлюдное, и мужчины оказались здесь совершенно случайно, один из них кормил собак и услышал крики. Поняв, что сам не справится, вышел на дорогу и начал тормозить мимо проезжающие машины. Водитель микроавтобуса Андрей Цепов откликнулся, не раздумывая. Сообща соорудили из досок настил, но вес, отсутствие специальных средств и хрупкий, как стекло, лед не позволили добраться к тонущим", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Спасатели, надев жилеты, подползли к школьнице, бросили спасательный круг и с помощью веревки достали ее из воды, сняли мокрую верхнюю одежду, укутали в бушлат.

"Не дожидаясь приезда скорой помощи, водитель микроавтобуса доставил девочку в многопрофильную больницу Алчевска. На данный момент угрозы жизни нет", - сообщили в спасательном ведомстве.

Сотрудники МЧС тем временем достали из водоема тело второй школьницы.

"Уважаемые родители! Не оставляйте без присмотра своих детей. Всегда интересуйтесь, куда они пошли и с кем проводят время. Беспечные игры на тонком льду, к сожалению, зачастую заканчиваются трагически", - призвали в Министерстве.

02 марта — Луганск