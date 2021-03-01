Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Антраците

Вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной Sputnik V началась в Антраците. Об этом журналистам сообщил главный врач Антрацитовской центральной городской многопрофильной больницы Евгений Бровкин.

"В очередной раз Российская Федерация протянула нам руку помощи и привезла первый в мире зарегистрированный препарат от COVID-19, вакцину. Это будет большое, конечно, подспорье для жителей нашего города и района. Надеюсь, с помощью него мы создадим иммунную прослойку и эпидситуация будет абсолютно регулируемая", - сказал он.

Главврач уточнил, что первыми вакцинируются медработники, имеющие "непосредственный контакт с инфекционными больными", затем – сотрудники силовых структур, учреждений образования и "люди, которые имеют повышенный контакт с населением".

"Это (вакцинация) необходимая процедура для любого человека в связи с тем, что сейчас пандемия во всем мире COVID-19, поэтому нужно прививаться, чтобы не заболеть", - рассказал после прививки хирург антрацитовской горбольницы Андрей Смирнов.

Ранее в регионах ЛНР вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Славяносербске и Брянке.

Вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной Sputnik V началась в Республике 1 февраля. Первыми ее прошли медицинские работники, педагоги, сотрудники МВД, МЧС ЛНР и военнослужащие Народной милиции. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что вакцинация проходит успешно. Вторая партия вакцины Sputnik V прибыла в Республику 25 февраля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 114,1 млн, из них более 2,5 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3069 случаев заражения коронавирусом, 272 заразившихся скончались.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.

02 марта — Луганск