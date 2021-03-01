Завтра отключат свет в Каменнобродском, Артемовском и Ленинском районах
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 3 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Каменнобродского, Артемовского и Ленинского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
Электроснабжение в Каменнобродском районе будет отсутствовать по адресам:
улица Громовой, 119;
улица 21-го МЮДА, 203, 203а, 205;
улица Громовой, 35-132;
улица Туркенича, 1а-29в, 79-121;
улица Чайкиной, 2д, 10, 30-66;
улица Веселогоровская, 123-143;
улица Громовой, 1а-35, 2а-72;
улица Смирнова, 27а;
улица Фруктовая, 9, 18-28;
улица Чайкиной, 12-31б.
В Артемовском районе без электричества временно останутся:
тупик Алмазный, 11-34;
улица 1-я Краснознаменная, 85-151;
улица Мичурина, 28а;
улица Совхозная, 17-47а, 38-80;
улица Тарасовская, 1а-19в;
улица Фурманова, 19-42.
В Ленинском районе:
улица Юбилейная, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а,
улица МОПРа, 80, 80а, 80б;
улица Газеты Луганской Правды, 71, 71а, 71б, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145;
улица Чайковского, 17, 19, 24, 40, 42, 44, 46, 48;
улица Придорожная, 26, 28, 30, 32;
улица Челюскинцев, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77а;
улица Звейнека, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 77, 79, 81, 83, 83а;
улица Советских Космонавтов, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101;
улица Горького, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 44, 44а, 45, 45а, 48, 50, 50а.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 22:14 186
Электроснабжение в Каменнобродском районе будет отсутствовать по адресам:
улица Громовой, 119;
улица 21-го МЮДА, 203, 203а, 205;
улица Громовой, 35-132;
улица Туркенича, 1а-29в, 79-121;
улица Чайкиной, 2д, 10, 30-66;
улица Веселогоровская, 123-143;
улица Громовой, 1а-35, 2а-72;
улица Смирнова, 27а;
улица Фруктовая, 9, 18-28;
улица Чайкиной, 12-31б.
В Артемовском районе без электричества временно останутся:
тупик Алмазный, 11-34;
улица 1-я Краснознаменная, 85-151;
улица Мичурина, 28а;
улица Совхозная, 17-47а, 38-80;
улица Тарасовская, 1а-19в;
улица Фурманова, 19-42.
В Ленинском районе:
улица Юбилейная, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а,
улица МОПРа, 80, 80а, 80б;
улица Газеты Луганской Правды, 71, 71а, 71б, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145;
улица Чайковского, 17, 19, 24, 40, 42, 44, 46, 48;
улица Придорожная, 26, 28, 30, 32;
улица Челюскинцев, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77а;
улица Звейнека, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 77, 79, 81, 83, 83а;
улица Советских Космонавтов, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101;
улица Горького, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 44, 44а, 45, 45а, 48, 50, 50а.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 22:14 186
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