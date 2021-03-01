Аваков заявил, что не отдаст русский язык России

"Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы (вещали) по всему миру, в том числе русскоязычные… Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит (одной только) России. В Украине государственный язык - украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?" - сказал Аваков.

Фото: РИА НовостиГлава МВД Украины Арсен Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура, по его мнению, в значительной мере принадлежит и украинцам, передает РИА Новости.в ЂСоответствующее заявление Аваков сделал в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", отвечая на вопрос, может ли Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру.в ЂКак полагает министр, украинские русскоязычные телеканалы с удовольствием смотрели бы за рубежом.в ЂВ апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.