Аваков заявил, что не отдаст русский язык России
Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура, по его мнению, в значительной мере принадлежит и украинцам, передает РИА Новости.
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Соответствующее заявление Аваков сделал в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", отвечая на вопрос, может ли Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру.
"Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы (вещали) по всему миру, в том числе русскоязычные… Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит (одной только) России. В Украине государственный язык - украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?" - сказал Аваков.
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Как полагает министр, украинские русскоязычные телеканалы с удовольствием смотрели бы за рубежом.
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В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.
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