Я лягу под одеяло, накроюсь и никуда не выйду!

Эпичное видео от Следственного Комитета Белоруссии, где показана запись совещания белорусской оппозиции с участием Тихановской, где 5 августа 2020-го года участники обсуждают вопросы захвата власти после выборов в Белоруссии.Еще выборы не прошли, а участники заранее договорились, что будут протесты и будут захваты административных зданий. В текущих белорусских реалиях, тут полный букет обвинений по целому спектру уголовных дел. Плюс достаточно наглядно видно, что "мирный протест" в Белоруссии даже не планировался - изначально речь шла о захвате власти.В целом, всех участников, из тех, кто еще не убежал за границу или уже не сидит, можно смело хватать и закрывать на долгие годы. Такая вот она - "борьба за демократию в Белоруссии", за которую наступит вполне заслуженная расплата.Топившим за "белорусский мирный протест" привет.PS. Хуанита Тихановская своими комментариями на заседании также порадовала. Для Лукашенко она конечно идеальный оппонент, дабы поправить свой имидж на контрасте с настолько скомпроментированным персонажем. Все-таки не зря он ее выпустил за границу.Борис Рожин