На Украине подсчитали потери от запуска "Северного потока вЂ” 2"

"Все равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно", — отметил Лановой.

Фото: © РИА Новости / Илья ПиталевПосле запуска газопровода "Северный поток — 2" Украина может потерять три миллиарда долларов, но это не критично, заявил в интервью НСН экс-министр экономики, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко посчитал, что запуск трубопровода может нанести украинской экономике ущерб в полтора миллиарда долларов в год из-за потери ресурсов и рабочих мест.в Ђ"Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.в ЂПротив его реализации выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Литва и Латвия, называющие проект политическим.в ЂВ декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Работы продолжились через год: в декабре 2020-го судно "Фортуна" протянуло 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.в ЂВ России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" преследует сугубо экономические цели.