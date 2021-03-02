Донбасс. Оперативная лента военных событий 03.03.2021

«В 08:25 вооруженные формирования Украины в направлении села Веселое выпустили восемь мин калибром 82 мм», — сказано в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 02.03.202109:55Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что огонь велся со стороны подконтрольного украинским войскам поселка Опытное. Информация о пострадавших не поступала.09:00Вооруженные формирования Украины минувшей ночью выпустили 100 боеприпасов по селу на юге ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным наблюдателей, обстрелы зафиксированы в период с 03:15 до 03:56. Огонь велся в направлении села Ленинское со стороны подконтрольного украинским войскам населенного пункта Водяное. В общей сложности выпущено 100 мин калибром 82 мм.Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.