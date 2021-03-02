Донбасс. Оперативная лента военных событий 03.03.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 02.03.2021
09:55 ВСУ сегодня утром обстреляли из минометов село Веселое на северо-западе Донецка.
Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В 08:25 вооруженные формирования Украины в направлении села Веселое выпустили восемь мин калибром 82 мм», — сказано в сообщении.
Уточняется, что огонь велся со стороны подконтрольного украинским войскам поселка Опытное. Информация о пострадавших не поступала.
09:00 Армия Киева ночью нанесла массированный минометный удар по югу ДНР
Вооруженные формирования Украины минувшей ночью выпустили 100 боеприпасов по селу на юге ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным наблюдателей, обстрелы зафиксированы в период с 03:15 до 03:56. Огонь велся в направлении села Ленинское со стороны подконтрольного украинским войскам населенного пункта Водяное. В общей сложности выпущено 100 мин калибром 82 мм.
Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.
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