США опубликовали список подпавших под санкции россиян

Фото: РИА НовостиМинистерство финансов Соединённых Штатов опубликовало список граждан России и российских организаций, которые подпали под новые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. В частности, в список попали глава ФСБ Александр Бортников и руководитель ФСИН Александр Калашников, передает RT.в ЂТакже меры распространяются на первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, генерального прокурора Игоря Краснова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, а также начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина.в ЂКроме того, санкции введены в отношении Государственного НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), а также ФГБУ «27 Научный центр» и 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны.в Ђ2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, они коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.в ЂВ этот же день Соединённые Штаты объявили о новых санкциях в отношении России.в ЂГлава МИД России Сергей Лавров отмечал, что главная цель санкций ЕС в отношении России заключается не в ухудшении отношений, а в желании европейских государств самоутвердиться.Он также заявил, что Москва отреагирует на объявление Вашингтоном новых антироссийских санкций.