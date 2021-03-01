Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Подросток получил электротравму в трансформаторной бывшей воинской части в Луганске - МЧС

Sergey Сегодня, 10:1536Новости
Подросток получил электротравму в трансформаторной бывшей воинской части в Луганске - МЧС
Подросток получил удар электротоком в трансформаторной подстанции бывшей воинской части в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"2 марта в 19:20 в Луганске в трансформаторной подстанции бывшей воинской части получил поражение электрическим током мальчик 2007 года рождения", - говорится в сообщении.
Пострадавший в состоянии средней степени тяжести с диагнозом "электротравма первой степени", ожогами обеих кистей третьей степени доставлен в ожоговое отделение Луганской республиканской клинической больницы.
03 марта — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: