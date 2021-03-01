Подросток получил электротравму в трансформаторной бывшей воинской части в Луганске - МЧС

Подросток получил удар электротоком в трансформаторной подстанции бывшей воинской части в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"2 марта в 19:20 в Луганске в трансформаторной подстанции бывшей воинской части получил поражение электрическим током мальчик 2007 года рождения", - говорится в сообщении.

Пострадавший в состоянии средней степени тяжести с диагнозом "электротравма первой степени", ожогами обеих кистей третьей степени доставлен в ожоговое отделение Луганской республиканской клинической больницы.

03 марта — Луганск