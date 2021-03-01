В Госдуме прокомментировали призыв Татьяны Черновол к захвату Крыма

"Российское государство сплоченное и мощное и не даст возможностей и шансов на провокации ни Украине, ни кому-либо другому. Поэтому пусть оставят свои мечты при себе. Подобные призывы – это попрание всех норм международного права и российского законодательства. Люди, которые позволяют себе такие высказывания в адрес российского государства и ее территории, ответят по всей строгости закона", - сказал Шеремет РИА Новости.

Фото: РИА Новости / © Константин МихальчевскийДепутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинских политиков оставить мечты о захвате Крыма, так как шансов на это ни у них, ни у кого-либо другого нет, передает РИА Новости.в ЂРанее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности", чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем.в Ђв ЂПо его словам, международное сообщество должно отреагировать на неадекватные заявления украинских политиков, "стремящихся повергнуть мир в хаос".