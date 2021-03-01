Генерал СБУ назвал незаконными решения властей Украины после Майдана

"Турчинов стал временно исполняющим обязанности в 2014 году. В Конституции, в статье 112, предусмотрено, что временно исполнять обязанности может председатель Верховной рады в случае досрочного прекращения полномочий президента. Были ли досрочно прекращены полномочия Януковича? В соответствии с Конституцией — нет", — сказал депутат.

Фото: РИА Новости / © Андрей СтенинБывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк назвал решения властей после Майдана на Украине неконституционными, передает РИА Новости.Экс-депутат Верховной рады Александр Долженков в эфире телеканала "Наш" заявил, что президента Украины Виктора Януковича незаконно отстранили от власти после переворота в 2014 году.в Ђв ЂВерховная рада приняла постановление о самоустранении президента Украины от выполнения обязанностей. Долженков отметил, что такого основания в Конституции страны нет.в ЂГенерал СБУ Василий Вовк, возглавлявший Следственное управление ведомства после переворота, согласился с депутатом.в Ђ"Все те постановления, решения, которые были приняты в тот период, они были приняты вне Конституции, вне законов Украины", — согласился он.