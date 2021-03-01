Киевские силовики установили 150 мин на окраине Орехово – Народная милиция

Киевские силовики установили 150 мин на окраине села Орехово. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"Боевики 14-й отдельной механизированной бригады установили 150 противотанковых мин ТМ-62 на окраине населенного пункта Орехово, что ставит под угрозу жизни мирных жителей", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что потери оперативно-тактической группировки ВСУ "Север" из-за подрывов на украинских минах с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением составили 122 военнослужащих, 50 из которых погибли.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 марта — Луганск