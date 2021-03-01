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В Луганске объявили штормовое предупреждение на 4 марта

robot Сегодня, 18:4526Новости
В Луганске объявили штормовое предупреждение на 4 марта
Синоптики прогнозируют 4 марта в Луганске усиление ветра. Об этом со ссылкой на Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС сообщили в отделе по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций управления обеспечения жизнедеятельности города Луганска.

«Утром и днем 4 марта в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-западного ветра 15-18 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Погода в Луганске - Сегодня, 18:30 104

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