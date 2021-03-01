"Украинскую Венецию" залило нечистотами из-за долгов водоканала
Фото: ТСН / YouTube
Город Вилково Одесской области Украины на границе с Румынией затопило нечистотами из-за долгов коммунальщиков перед энергетиками в размере 250 долларов, сообщает Телевизионная служба новостей на украинском канале "1+1", передает РИА Новости.
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"Вилково затапливает нечистотами. За долги по электроэнергии отключили помповые станции, что привело к остановке вакуумной канализации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что нечистоты копятся на улицах города, который часто называют "украинской Венецией". Часть из них попадает в Дунай, за которым начинается румынская территория.
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Помпы вакуумной канализации не работают уже неделю из-за долга водоканала перед энергетиками в размере около 250 долларов. При этом местные власти не могут повлиять на погашение задолженности. Если канализация простоит без работы больше месяца, ее будет невозможно запустить, отмечается в телесюжете.
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Вакуумная канализация в городе в дельте Дуная была сооружена в 2018 году на средства Евросоюза. Для ее строительства европейские партнеры страны выделили 4,5 миллиона евро. Мера должна была предотвратить попадание отходов в Дунай. Представители ЕС каждые полгода приезжают контролировать работу системы, следующий визит должен состояться весной.
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