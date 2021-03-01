Штормовое усиление ветра ожидается в Республике днем 4 марта
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в Республике утром и днем 4 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Утром и днем 4 марта местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
03 марта — Луганск
"Утром и днем 4 марта местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
03 марта — Луганск
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