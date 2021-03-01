Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Штормовое усиление ветра ожидается в Республике днем 4 марта

Sergey Сегодня, 19:1527Новости
Штормовое усиление ветра ожидается в Республике днем 4 марта
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в Республике утром и днем 4 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Утром и днем 4 марта местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
03 марта — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: