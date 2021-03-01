Народный Совет внес изменения в ряд законодательных актов ЛНР

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Луганской Народной Республики".

Председатель парламентского комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности, государственного строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоуправления и организации работы Народного Совета ЛНР Дмитрий Кукарский рассказал, что документом внесены изменения в законы "О лицензировании отдельных видов деятельности", "О личном подсобном хозяйстве" и "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" "с целью установления более поздних сроков вступления в силу их отдельных положений".

"Исходя из сложившегося в Республике сложного экономического положения, законом устанавливается, что положения части 3 статьи 7 закона "О личном подсобном хозяйстве" относительно государственной поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство за счет средств государственного бюджета ЛНР, вступают в силу не с 1 января 2021 года, а с 1 января 2022 года", – отметил он.

Депутат добавил, что "в связи с тем, что на сегодняшний день на законодательном уровне не урегулирован вопрос об электронной подписи, положения закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" и абзаца третьего части 2 статьи 6, а также части 2 статьи 11 закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", касающиеся электронного документооборота, вступят в силу с 1 января 2022 года".

03 марта — Луганск