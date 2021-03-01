Луганскому мясокомбинату разрешили делать 4 новые марки колбасы, а Хладокомбинату - 3 новых мороженных
В Луганске Центральная дегустационная комиссия рассмотрела образцы 27 новых наименований продукции товаропроизводителей и рекомендовала начать их производство и реализацию. Об этом сообщили в Государственной службе ветеринарной медицины (ГСВМ).
На рассмотрение комиссии производителями были представлены образцы 27 новых наименований продукции по 8 видам (группам) пищевых продуктов от 8 производителей", — говорится в сообщении.
В частности, на рассмотрение комиссии были представлены:
— хлебобулочные изделия (хлеб «Донель» пшеничный, «Гурьевский» пшеничный) публичного акционерного общества (ПАО) «Луганск-Нива»;
— молоко (молоко пастеризованное восстановленное с массовой долей жира 2,6 %) дочернего предприятия (ДП) «Луганский хладокомбинат» ПАО «Луганскхолод»;
— вода и напитки безалкогольные (вода питьевая «Ильенская настоящая» негазированная, напиток безалкогольный «Андреевская с ароматом лимона» сильно газированный) частного предприятия «СТК ГРУПП»;
— колбасные и мясные изделия (колбаса из мяса птицы «Виктория» сырокопченая первого сорта, колбаса «Дольче-Вита» сырокопченая полусухая, колбаса «Житомирская» сыровяленая полусухая, рулет «Панчетта» копчено-вареный высший сорт) общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Луганский мясокомбинат»;
— полуфабрикаты (фарш куриный «Крестьянский», фарш мясной свино-говяжий, вареники с картофелем и луком, пельмени свино-говяжьи, котлеты свино-говяжьи, полуфабрикат свиной «Рулетики» категории Б, полуфабрикат фаршированный мясной категории В «Мясные гнезда с сыром», полуфабрикат из мяса птицы «Колбаски Мюнхенские») ООО «Донбасс-продукт», ФЛП Шпилевой, ООО «Луганский мясокомбинат»;
— кондитерские изделия (печенье «Гусиные лапки», конфеты «ЧикаРика», «Труфалье «Молочный вкус», «КОКОS») ООО «Лаконд»;
— палочки кукурузные «Классические» ООО «Фарм Союз»;
— мороженое (мороженое «Пломбир ванильный на сливочках», мороженое «Мой шоколадный каштан», эскимо фруктовое в молочном шоколаде) ДП «Луганский хладокомбинат».
«По результатам работы Центральной дегустационной комиссии вся продукция была признана соответствующей требованиям действующих стандартов, технологическая документация рекомендована к утверждению, а продукты — к постановке на серийное производство и выпуск в торговую сеть. Уже в ближайшее время новые виды качественной продукции отечественного производства должны появиться на столах луганчан», — отметили в ГСВМ Экономика - Сегодня, 19:31 104
На рассмотрение комиссии производителями были представлены образцы 27 новых наименований продукции по 8 видам (группам) пищевых продуктов от 8 производителей", — говорится в сообщении.
В частности, на рассмотрение комиссии были представлены:
— хлебобулочные изделия (хлеб «Донель» пшеничный, «Гурьевский» пшеничный) публичного акционерного общества (ПАО) «Луганск-Нива»;
— молоко (молоко пастеризованное восстановленное с массовой долей жира 2,6 %) дочернего предприятия (ДП) «Луганский хладокомбинат» ПАО «Луганскхолод»;
— вода и напитки безалкогольные (вода питьевая «Ильенская настоящая» негазированная, напиток безалкогольный «Андреевская с ароматом лимона» сильно газированный) частного предприятия «СТК ГРУПП»;
— колбасные и мясные изделия (колбаса из мяса птицы «Виктория» сырокопченая первого сорта, колбаса «Дольче-Вита» сырокопченая полусухая, колбаса «Житомирская» сыровяленая полусухая, рулет «Панчетта» копчено-вареный высший сорт) общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Луганский мясокомбинат»;
— полуфабрикаты (фарш куриный «Крестьянский», фарш мясной свино-говяжий, вареники с картофелем и луком, пельмени свино-говяжьи, котлеты свино-говяжьи, полуфабрикат свиной «Рулетики» категории Б, полуфабрикат фаршированный мясной категории В «Мясные гнезда с сыром», полуфабрикат из мяса птицы «Колбаски Мюнхенские») ООО «Донбасс-продукт», ФЛП Шпилевой, ООО «Луганский мясокомбинат»;
— кондитерские изделия (печенье «Гусиные лапки», конфеты «ЧикаРика», «Труфалье «Молочный вкус», «КОКОS») ООО «Лаконд»;
— палочки кукурузные «Классические» ООО «Фарм Союз»;
— мороженое (мороженое «Пломбир ванильный на сливочках», мороженое «Мой шоколадный каштан», эскимо фруктовое в молочном шоколаде) ДП «Луганский хладокомбинат».
«По результатам работы Центральной дегустационной комиссии вся продукция была признана соответствующей требованиям действующих стандартов, технологическая документация рекомендована к утверждению, а продукты — к постановке на серийное производство и выпуск в торговую сеть. Уже в ближайшее время новые виды качественной продукции отечественного производства должны появиться на столах луганчан», — отметили в ГСВМ Экономика - Сегодня, 19:31 104
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