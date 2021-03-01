Парламент внес изменение в закон о едином взносе на государственное социальное страхование

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 4 (прим 1) Закона Луганской Народной Республики "О едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование".

Председатель парламентского комитета по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса Алексей Белецкий рассказал, что принятие закона "направлено на совершенствование государственной политики в сфере пенсионного обеспечения и общеобязательного государственного пенсионного страхования".

"Основной целью закона является законодательное закрепление изменения в порядке движения средств, уплаченных по договору о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании. Изменение направлено на повышение эффективности учета и контроля движения денежных средств, уплаченных по договору о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании. Внесение изменения позволит Пенсионному фонду ЛНР перейти на полное государственное казначейское обслуживание средств", – пояснил он.

03 марта — Луганск