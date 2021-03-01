Народный Совет внес изменения в закон о прокуратуре ЛНР в части соцгарантий сотрудников

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в статью 69 Закона Луганской Народной Республики "О прокуратуре Луганской Народной Республики".

Исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора ЛНР Роман Губайдулин рассказал, что целью принятия закона является "урегулирование на законодательном уровне вопросов, связанных с социальными гарантиями сотрудников прокуратуры ЛНР".

"Речь идет о следующих социальных гарантиях: денежное содержание прокурорских работников, доплата за классный чин, за сложность, напряженность и высокие достижения в службе, процентные надбавки за ученую степень и ученое звание по специальности, соответствующие должностным обязанностям, за почетное звание "Заслуженный юрист Луганской Народной Республики", премии по итогам службы за квартал и год, которые установлены законом "О прокуратуре Луганской Народной Республики", – пояснил он.

Губайдулин проинформировал, что действующая редакция статьи 69 закона дополнена частями 3.2 и 3.3.

"Внесенные изменения будут способствовать обеспечению социальных гарантий прокурорских работников, а также профилактике коррупционных правонарушений с их стороны", – отметил и.о. заместителя генпрокурора ЛНР.

03 марта — Луганск