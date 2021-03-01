Правоохранители задержали наркоторговца, продавшего почти 2 кг марихуаны – Генпрокуратура

Сотрудники прокуратуры и полиции ЛНР задержали жителя Республики за сбыт почти двух кг марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

В ведомстве рассказали, что 20 февраля житель Республики, "находясь на территории садового товарищества "Мрия" Луганска, за денежное вознаграждение в сумме 39 тыс. руб. незаконно сбыл наркотическое средство - каннабис (марихуану) общей массой 1856 граммов".

"Впоследствии подозреваемый был задержан сотрудниками следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР и сотрудниками Жовтневого РУВД МВД ЛНР. Проводится предварительное следствие", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следственный отдел следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР возбудил уголовное дело в отношении жителя Республики по пункту "г" части 4 статьи 277 УК ЛНР (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

03 марта — Луганск