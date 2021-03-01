Кравчук назвал виновных в активизации военных действий в Донбассе

"А сегодня мы видим, что активность той стороны усилилась. "Тишина" стала менее "тишиной", нежели была, скажем, неделю назад. То есть, стреляют больше, есть много раненых, есть много контуженных... Наши попытки выяснить ситуацию пока не дают каких-то конкретных результатов. Но можно предполагать, что это реакция на нашу активность. А в последнее время и президент Владимир Зеленский, и Верховная Рада, и наша делегация в трехсторонней контактной группе значительно усилили активность", - сказал он в интервью.

Фото: РИА НовостиГлава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предположил, что частота обстрелов в Донбассе увеличилась из-за активных действий президента, Верховной рады и самой делегации, передает РИА Новости.в ЂТак, в интервью телеканалу "Дом" Кравчук заявил, что делегация будет выяснять на заседании контактной группы в среду, повлияли ли санкции в отношении ряда украинских политиков на работу группы.в Ђв ЂРанее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.