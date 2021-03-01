Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР со 4 марта

Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что со 4 марта 2021 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:

1 доллар США

73,5187 рубля

1 ЕВРО

88,8768 рубля

10 украинских гривен

26,3626 рубля

03 марта — Луганск

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