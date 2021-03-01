Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР со 4 марта
Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что со 4 марта 2021 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
73,5187 рубля
1 ЕВРО
88,8768 рубля
10 украинских гривен
26,3626 рубля
03 марта — Луганск
1 доллар США
73,5187 рубля
1 ЕВРО
88,8768 рубля
10 украинских гривен
26,3626 рубля
03 марта — Луганск
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