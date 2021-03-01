Народный Совет внес изменения в закон о государственной гражданской службе

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики "О государственной гражданской службе Луганской Народной Республики".

"Принятым законом ранее установленный срок вступления в силу статей 47 и 48 закона "О государственной гражданской службе Луганской Народной Республики", которые регулируют оплату труда гражданских служащих, продлен до 1 января 2022 года", – рассказала министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.

Председатель парламентского комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности, государственного строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоуправления и организации работы Народного Совета ЛНР Дмитрий Кукарский напомнил, что "согласно статье 47 закона "О государственной гражданской службе Луганской Народной Республики", денежное содержание государственного гражданского служащего состоит из месячного оклада в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы и месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином государственной гражданской службы, которые составляют оклад месячного денежного содержания государственного гражданского служащего, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат".

"Исходя из сложившегося в ЛНР сложного экономического положения, в закон были внесены изменения, в связи с чем действие статей 47 и 48 было приостановлено до 1 января 2021 года. Отношения, связанные с выплатами государственным гражданским служащим, будут регулироваться отдельными нормативными правовыми актами Правительства ЛНР. Поскольку доходная часть бюджета Республики не позволяет сбалансировать дополнительные расходы (в целом), предусмотренные статьями 47 и 48, их вступление в силу приостановлено до 1 января 2022 года", – отметил Кукарский.

03 марта — Луганск